Posticipo dei Fuochi d’Artificio a Marina di Pisa

Scritto da admin• 7:25 pm• Eventi/Spettacolo, Marina di Pisa, Pisa

MARINA DI PISA– I fuochi d’artificio che segnano la conclusione della stagione estiva sul Litorale di Marina di Pisa, previsti per domenica 8 settembre nell’ambito di “Marenia – Non solo Mare”, sono stati posticipati a sabato 14 settembre (ore 23.00) a causa delle previsioni meteorologiche che indicano un’alta probabilità di forti perturbazioni.

«Come di consueto, per chiudere la stagione estiva – ha spiegato l’assessore al turismo del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini – avevamo programmato lo spettacolo pirotecnico sul lungomare di Marina di Pisa per domenica 8 settembre alle ore 23.00. Tuttavia, viste le condizioni meteo avverse e per garantire la sicurezza di tutti, siamo stati costretti a rinviare l’evento. La nuova data fissata è sabato 14 settembre, sempre alle ore 23.00.»

Last modified: Settembre 6, 2024