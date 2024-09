Avviati i traslochi per la riqualificazione degli alloggi popolari di Porta a Lucca: coinvolte 113 famiglie

Scritto da admin• 6:12 pm• Attualità, Pisa

PISA – A settembre si intensificano i traslochi delle 113 famiglie coinvolte nella riqualificazione degli alloggi popolari di Porta a Lucca, finanziata dal programma Pinqua con fondi PNRR e cofinanziata dal Comune per un totale di quasi 8 milioni di euro.

I residenti vengono trasferiti temporaneamente in 24 alloggi volano riqualificati, per poi rientrare nei loro appartamenti ristrutturati.

Il progetto, che migliorerà l’efficienza energetica e strutturale degli immobili tra via Rindi e via Piave, prevede oltre 200 traslochi e la completa riqualificazione di 137 alloggi entro il 2025.

L’intervento rispetta il cronoprogramma, con consegne già avviate e il costo totale stimato in 6,5 milioni di euro per il recupero dei primi appartamenti e 272.700 euro per i traslochi.

