Ponti di Primavera: Palazzo Blu sempre aperto

PISA- In occasione dei ponti di primavera, Palazzo Blu a Pisa rimarrà regolarmente aperto, offrendo a cittadini e turisti la possibilità di visitare il museo anche durante le festività.

Sia giovedì 25 aprile (Festa della Liberazione) che mercoledì 1° maggio (Festa dei Lavoratori), il museo sarà visitabile con orario continuato dalle 10.00 alle 20.00, con ultimo ingresso alle ore 19.00.

Le mostre in corso

Tra le esposizioni attualmente aperte al pubblico, spicca “Razza Umana”, il celebre progetto fotografico ideato dallo Studio Oliviero Toscani. Si tratta della prima mostra in Italia dopo la recente scomparsa del fotografo, e rende omaggio a uno dei suoi lavori più significativi. Il progetto, realizzato con la collaborazione di allievi e colleghi, ha dato vita a un vasto archivio di oltre 100.000 ritratti realizzati in giro per il mondo. Di questi, circa 500 volti sono oggi esposti a Palazzo Blu.

È inoltre visitabile la mostra “Dalla guerra alla Liberazione. Pisa 1940–1945”, allestita in occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione della città, avvenuta il 2 settembre 1944. L’esposizione ripercorre, attraverso immagini d’epoca, uno dei momenti più significativi e dolorosi della storia recente di Pisa, nel contesto della Seconda guerra mondiale. La mostra resterà aperta fino all’11 maggio.

