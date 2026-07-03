Pontedera Music Festival 2026, al via la Summer Edition tra classica, jazz, rock e world music

Written by Redazione• 11:02 am• Pontedera, Cultura, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA- Si apre il 5 luglio l’ottava edizione del Pontedera Music Festival – Summer Edition, rassegna prodotta e organizzata dall’Accademia Musicale Pontedera e dalla Fondazione Piaggio, in programma fino al 27 settembre 2026.

La collaborazione artistica e culturale tra le due realtà torna a far risuonare alcuni luoghi simbolo della città: il Piazzale Corradino d’Ascanio del Museo Piaggio, il Giardino di Villa Crastan, l’Auditorium del Museo Piaggio e l’Auditorium “Marco Papiani” dell’Accademia Musicale Pontedera.

L’edizione 2026 propone una programmazione di ampio respiro che affianca alla musica classica e al jazz anche proposte più vicine alla popular music, dalla musica d’autore al rock fino alla world music. Accanto alla conferma di collaborazioni prestigiose con gli Amici della Musica di Firenze e il Livorno Music Festival, la novità di quest’anno è il format “Classica da Banco”, con concerti di musica classica in contesti informali come pub e locali del centro cittadino, tra cui Bulldog, Bar Fantozzi, Chimney e Vivo, per avvicinare il grande repertorio anche al pubblico più giovane.

Il festival inaugura il 5 luglio alle 22 a Villa Crastan con String Duets of Love, appuntamento realizzato in collaborazione con gli Amici della Musica di Firenze, affidato al violinista Federico Zaltron e a Pablo Lopez alla chitarra, in un concerto in cui swing e jazz si fondono in un’atmosfera anni Trenta.

Il 7 luglio il Piazzale del Museo Piaggio ospiterà Equilibrismi, spettacolo prodotto da Fonè, con la voce di Petra Magoni e la chitarra di Finaz. Giovedì 9 luglio al Bulldog debutta invece Classica da Banco, con il Quartetto d’Archi dell’Accademia impegnato in una performance tra i tavoli.

Il 14 luglio a Villa Crastan sarà la volta di Milonga Agra, produzione che fonde danza e tango argentino con la Compagnia Liminal e il trio Vanni, Signorini, Pedol. Il giorno successivo, 15 luglio, Classica da Banco si sposterà al Bar Fantozzi con l’Ensemble Sassofoni.

Il mese di luglio si chiuderà con due appuntamenti al Museo Piaggio: il 24 luglio con il live di ZOE, progetto della vincitrice del Premio Ciampi 2026 Zoe Ciulli, voce e piano, insieme a Federica Sutera, chitarra e basso elettrico, e Michele Lai ai synth, tra sonorità pop ed elettroniche; il 31 luglio con il ritorno dei 30 Corde, duo formato da Andrea Leonardi e Riccardo Carboncini, nel concerto Italmediterranea, viaggio acustico tra le due sponde del mare.

Dopo la pausa estiva, la rassegna riprenderà il 28 agosto sul palco principale del Museo Piaggio con i Pensiero Nomade e lo spettacolo Strade e Suoni, tributo alle canzoni dei Nomadi.

A settembre, il programma ripartirà il 3 settembre al Bulldog’s Pub con il Quartetto di Fiati Vanhal per la seconda data di Classica da Banco, format che si chiuderà poi con il Kleos Saxophon Quartet nel giardino del Fantozzi Bar Pasticceria, in una data che sarà comunicata durante l’estate.

Il 4 settembre, in collaborazione con il Livorno Music Festival, sarà proposta una monumentale esecuzione della Sinfonia Eroica in versione per due pianoforti a otto mani. Il 18 settembre i pianisti Ilio e Caterina Barontini presenteranno Due pianoforti per i Beatles, rilettura colta e virtuosistica dei successi dei Fab Four. Il 25 settembre il maestro Federico Rovini proporrà il recital solistico Il pianoforte tra forme, visioni e intimità, con musiche di Beethoven, Brahms, Rossini e Liszt.

Il finale del festival sarà dedicato alla musica classica contemporanea, all’Auditorium “Marco Papiani”. Il 24 settembre è in programma l’evento straordinario Proesie, con il compositore pisano Francesco Filidei, quest’anno celebrato al Teatro alla Scala di Milano con l’opera Il nome della rosa, insieme al musicologo Marco Lenzi e alla cantante Jeanne Crousaud. La chiusura, il 27 settembre, sarà affidata al duo formato da Stefano Agostini ai flauti e Massimo Signorini alla fisarmonica, con il concerto Nuovi suoni per flauto e fisarmonica, che presenterà composizioni inedite nate dalla collaborazione con autori contemporanei come Andrea Carli, Marco Gammanossi, Riccardo Parrucci e Lorenzo Petrizzo.

Il Pontedera Music Festival è realizzato sotto la direzione artistica di Luigi Nannetti dell’Accademia Musicale Pontedera e la presidenza di Riccardo Costagliola della Fondazione Piaggio, grazie al contributo del main sponsor Fondazione Pisa e al sostegno di UniCoop Firenze, Sezione Soci Coop Valdera e dell’Amministrazione comunale di Pontedera.

Per informazioni e prenotazioni, obbligatorie per tutti gli eventi, è possibile consultare il sito www.pontederamusicfestival.it.

Last modified: Luglio 3, 2026