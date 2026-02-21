Ponte della Botte. “Bene i ristori per le imprese, ora tempi celeri per erogazione e prevedere risorse aggiuntive”

Written by admin• 5:07 pm• Calcinaia, Attualità

CALCINAIA – “Finalmente arrivano notizie sull’erogazione dei ristori per le imprese danneggiate dal protrarsi dei lavori al Ponte della Botte, adesso ci auguriamo che le tempistiche di erogazione procedono celermente e senza intoppi” è la richiesta che rivolge il coordinatore sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli

“Stiamo parlando di risorse di cui le attività hanno bisogno adesso, dopo mesi di inattività forzata. È fondamentale sostenere tutte le attività che hanno subito per reiterati mesi e con ritardo ingiustificati la chiusura di un’infrastruttura che ha paralizzato la viabilità, ridotto drasticamente i fatturati e complicato ogni spostamento di merci, clienti e fornitori. Gli imprenditori hanno resistito con sacrifici enormi e il minimo che si possa pretendere per loro un congruo risarcimento, anche prevedendo risorse aggiuntive”.

“I disagi provocati dalla chiusura sono stati ben più ampi rispetto ai ristori ricevuti” precisa Favilli “a beneficiare del contributo della Regione attualmente sono le attività che hanno un calo del fatturato certificato di oltre il 30%, molte aziende però hanno avuto cali di percentuali inferiori ma comunque significativi e prevedere per tutte misure di ristoro sarebbe senz’altro la soluzione più equa”.

“Più volte abbiamo chiesto di applicare le penali alla ditta che ha eseguito i lavori e di destinare gli introiti ai commercianti, ma la Provincia ha sempre fatto orecchie da mercante senza rispondere alle nostre sollecitazioni e privando di fatto i commercianti di ristori a cui avrebbero avuto diritto” conclude il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa.

Last modified: Febbraio 21, 2026