Pisa, viabilità: passaggio della gara ciclistica Tirreno-Adriatica, il 5 marzo chiusura dell’Aurelia

PISA– Martedì 5 marzo, a Pisa si terrà il passaggio della gara ciclistica Tirreno-Adriatica lungo l’Aurelia.



Per consentire lo svolgimento della 59° tappa della competizione, l’Aurelia sarà chiusa al traffico dalle ore 11:00 alle ore 12:30. La chiusura interesserà l’intero tratto dell’Aurelia da Madonna dell’Acqua fino al Ponte sullo Scolmatore (incrocio via Arnaccio).

Come percorso alternativo, si consiglia di utilizzare la Superstrada Fi-Pi-Li e il sottopasso via Conte Fazio per gli spostamenti da ovest ad est e viceversa. In via Chiassatello, nel tratto compreso tra la rotatoria presso il “Bar Livorno” e via Livornese, sarà istituito il senso unico alternato a vista, riservato esclusivamente ai veicoli dei residenti e a quelli diretti alle attività commerciali.

