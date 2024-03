Rintracciata nel grossetano la madre che era fuggita dall’ospedale senza firmare il foglio delle dimissioni

Scritto da admin• 1:13 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Concluse le ricerche della madre che era fuggita dall’ospedale Santa Chiara di Pisa con il suo neonato di soli sette giorni di vita, senza firmare il foglio delle dimissioni e senza l’autorizzazione necessaria.



I Carabinieri di Pisa hanno avviato le ricerche immediatamente dopo la scomparsa, avvenuta nel primo pomeriggio del 28 febbraio. Le operazioni di ricerca sono state estese anche alle città di Livorno e Grosseto. È stato proprio in un comune di quest’ultima provincia che i militari hanno rintracciato la famiglia, composta dai genitori e dai due figli minori, inclusi il neonato e il suo fratellino. Tutti i membri della famiglia si trovavano in buone condizioni. Inizialmente il padre era stato individuato, ma del neonato non si avevano notizie. Sembrerebbe che la famiglia avesse evitato i colloqui con i servizi sociali a causa delle preoccupazioni riguardanti il possibile allontanamento del neonato.

