Pisa verso il futuro secondo ‘La Città Ecologica’: “Nuove linee tramviarie e sviluppi strategici”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa de La Città Ecologica.

“L’affidamento a Pisamo della progettazione delle linee urbane del tram e della preparazione dei documenti per la richiesta al MIT entro il 31 ottobre è una buona notizia, ma i tempi sono stretti. Sarebbe utile affiancare Pisamo con esperti in progettazione di linee tranviarie e finanziamenti ministeriali. Oltre al PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnica-Economica), l’Amministrazione deve: stabilire una Convenzione con il Comune di San Giuliano per superare la soglia dei 100.000 abitanti; aggiornare il PUMS includendo le nuove linee; e cercare cofinanziamenti, coinvolgendo anche la Regione Toscana. La Città Ecologica suggerisce di includere sviluppi futuri, come un nuovo ramo sul Lungarno di Tramontana attraverso il centro storico, che potrebbe aumentare del 14% i passeggeri trasportati rispetto alla proposta attuale. Si propone anche l’integrazione del progetto in un contesto più ampio, collegando Pisa a Livorno, Lucca, Cascina-Pontedera e Collesalvetti-Vada tramite tecnologie tram-treno, senza rotture di carico. L’obiettivo è sostenere il tram come mezzo di trasporto collettivo principale per ridurre il traffico automobilistico e migliorare la vivibilità della città.”, conclude la nota stampa.

