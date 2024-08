1944-2024: il 2 settembre si celebra la Liberazione di San Giuliano Terme

Scritto da admin• 12:11 pm• Attualità, Cultura, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – Il 2 settembre 1944, le forze alleate guidate dalla 92nd Infantry division della 5ª armata, sfondarono le linee nazifasciste sul fiume Arno entrando nel territorio di San Giuliano Terme e del Lungomonte. Nell’occasione dell’ottantesimo anniversario, verranno organizzate nel comune termale due iniziative di celebrazione e di festa.



“Durante la Seconda guerra mondiale i cittadini e le cittadine di San Giuliano Terme si distinsero per il grande slancio di solidarietà verso gli sfollati che si rifugiarono nel territorio sangiulianese che è valsa la Medaglia d’argento al Merito civile – afferma il sindaco Matteo Cecchelli –. Qui operò la brigata partigiana “Nevilio Casarosa”, alla quale nella scorsa consiliatura abbiamo attribuito la cittadinanza onoraria e che ricorderemo nelle celebrazioni. Purtroppo il nostro Comune pagò un grosso prezzo di sangue, a partire dall’eccidio a seguito del rastrellamento della località La Romagna, sopra a Molina di Quosa, che ogni anno commemoriamo insieme alle altre orribili stragi sul territorio. Oltre alle iniziative annuali, come il Progetto memoria con le scuole, stiamo lavorando inoltre per la realizzazione di una Casa della cultura e della memoria, unitamente alla conservazione e valorizzazione dei monumenti della Resistenza: coltivare la memoria ci fa stare dalla parte della giustizia, della libertà democratica, della legalità, dell’antifascismo e della pace”.



“Ci tengo a ringraziare l’Anpi di San Giuliano Terme – prosegue –, unitamente alla sezione provinciale, per l’impegno profuso ogni giorno nel ricordare quei partigiani che hanno contribuito a liberare l’Italia. L’invito è l’augurio è di una ampia partecipazione da parte della cittadinanza a questo importante appuntamento ad ottanta anni dalla Liberazione del nostro Comune”.

“Quest’ anno in occasione dell’ottantesimo della Resistenza – dice il presidente Anpi di San Giuliano Terme Stefano Pecori –, che coincide anche con la liberazione di San Giuliano Terme avvenuta il 2 settembre del 1944, l’Anpi sangiulianese e l’Amministrazione comunale, come sempre, si recheranno presso il parco del Partigiano ad Asciano per la cerimonia che ricorderà i partigiani della brigata Casarosa che combatterono per la libertà sui monti pisani”. L’appuntamento è alle ore 11.30presso il Parco del Partigiano “Uliano Martini” in via dei Condotti. Durante la cerimonia verrà deposta una corona di alloro al monumento dedicato alla brigata partigiana.



Ma la giornata di celebrazione non finisce nella mattinata. La sera sarà il momento in cui “la ricorrenza sarà festeggiata nel Parterre a San Giuliano Terme con ‘Un fiore per cantare al vento’, concerto di Marcus Bostik Group e letture di testimonianze di partigiani che nelle nostre zone hanno preso parte attiva nella Liberazione – spiega Daniela Bertini, direttrice artistica dell’associazione culturale Il Gabbiano –. Introdurrà Stefano Pecori della sezione Anpi di San Giuliano Terme, mentre le letture saranno affidate alle lettrici dell’associazione Il Gabbiano e dell’associazione Molina Mon Amour”.

