Ciclismo. Pisa torna a tingersi di rosa. Città di tappa del Giro d’Italia 2025

Written by admin• 7:07 pm• Attualità, Pisa, Sport

Non accadeva dal 1980, 36 chilometri da Pisa e Pontedera

PISA – È stata presentata ufficialmente lunedì 13 gennaio all’Auditorium Parco della musica di Roma l’edizione 2025 del Giro d’Italia, compresi il percorso e le tappe.

Pisa tornerà ad essere città arrivo di tappa. Il prossimo 20 maggio infatti è previsto l’arrivo in piazza Duomo della cronometro Lucca-Pisa. non accadeva dal 20 maggio del 1980. Anche in quella edizione si trattò di una cronometro, 36 chilometri Pontedera-Pisa, vinta dal danese Jørgen Marcussen. Francesco Moser perse la maglia rosa, che passò al futuro vincitore del Giro d’Italia, Bernard Hinault.

“Dopo quarantacinque anni dall’ultima volta, Pisa torna a ospitare una tappa del Giro d’Italia – dice il sindaco di Pisa Michele Conti presente a Roma alla presentazione ufficiale -. Siamo molto soddisfatti di aver riportato nel nostro Comune un evento tanto amato dagli italiani e anche dai pisani, e non solo dagli appassionati di ciclismo. A Pisa il rapporto con il Giro è datato un secolo, da quando cioè nel 1925 venne ospitato per la prima volta. Da allora sono passati tutti i più grandi nomi del ciclismo nazionale e internazionale, compresi Bartali e Coppi. Mi auguro che la città risponderà con entusiasmo e grande partecipazione all’evento e a quelli che lo precederanno”.

“È una grande emozione e responsabilità organizzare un appuntamento tanto atteso – spiega l’assessore allo sport Frida Scarpa -. Abbiamo già costituito un primo comitato di tappa per preparare con cura ogni appuntamento nei mesi che ci separano alla data del 20 maggio. La prima iniziativa sarà il prossimo 29 gennaio quando saranno 100 giorni dall’inizio del Giro. Nei prossimi giorni spiegheremo i dettagli dell’evento e gli appuntamenti in calendario”. Alla presentazione del Giro 2025 erano presenti anche Andrea Bottone, amministratore unico di Pisamo, e il consigliere comunale Andrea Maggini.

LE TAPPE. Il 108° Giro d’Italia inizierà venerdì 9 maggio da Durazzo, in Albania, e si concluderà domenica 1° giugno a Roma, ai Fori Imperiali. La corsa comprenderà 21 tappe, con tre giorni di riposo e un dislivello totale di 52.500 metri. Il percorso attraverserà 15 delle 20 regioni italiane e passerà anche per Albania, Slovenia e Città del Vaticano. Saranno presenti due prove contro il tempo, per un totale di 42,3 km: una di 13,7 km a Tirana e l’altra di 28,6 km sulla Lucca-Pisa. La gara includerà sette volate, tre arrivi in salita (a Tagliacozzo, San Valentino-Brentonico e Sestriere), quattro tappe di alta montagna e cinque dedicate agli attaccanti. La Cima Coppi, il punto più elevato, sarà rappresentata dal Colle delle Finestre in Piemonte, a 2.178 metri di altitudine. Con la partenza dall’Albania, il Giro avrà la sua quindicesima edizione all’estero, la prima delle quali fu nel 1965, a San Marino. Il totale del percorso sarà di 3.413,3 km, con una media di 162,5 km a tappa.

Last modified: Gennaio 13, 2025