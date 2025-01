Centri prelievo Cisanello e Santa Chiara, cosa cambia del 20 gennaio

Written by admin• 6:05 pm• Attualità, Pisa

Si accede solo con prenotazione. L’accesso diretto riservato solo ai casi urgenti

PISA – Dal 20 gennaio ai Centri prelievo dell’Aoup di Cisanello e Santa Chiara non si potrà più accedere senza aver prima prenotato.

L’accesso diretto senza prenotazione sarà consentito solo per richieste con codice di priorità “urgente” (entro 72 ore).

La prenotazione è possibile con le seguenti modalità:

sul portale Zero Code https://zerocode.sanita.toscana.it/#/home con un’ampia offerta di posti spalmati nel corso delle settimane sia al Santa Chiara che a Cisanello. In base alle disponibilità, sarà possibile ottenere l’appuntamento anche entro 5 giorni dalla data di prenotazione.



Prenotazione telefonica per i pazienti inseriti in percorsi dedicati (oncologici, allergie al lattice, gravidanze con libretto cartaceo, gravidanze a rischio): al Santa Chiara (Ed. 34) telefonando, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30, al numero 050/995752,

oppure a Cisanello (Edificio 2B/2W), telefonando sempre dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30, al numero 050/995859. I pazienti trapiantati o con prelievo per aggregazioni piastriniche devono prenotare solo su

Cisanello: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30, telefonando al numero 050/995859.

Per i pazienti impossibilitati a prenotare sul portale online Zerocode e che non fanno parte dei percorsi dedicati sopra citati, esiste la possibilità di prenotazione telefonica fino ad esaurimento dei posti disponibili, telefonando al numero: 050-993331 dalle 13 alle 15, da lunedì al venerdì.



Si raccomanda la disdetta in caso di impossibilità a recarsi all’appuntamento prefissato, utilizzando la stessa modalità con cui si è effettuata la prenotazione. Non ci sono modifiche sugli orari di accesso ai Centri prelievo.

