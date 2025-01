Pisa – Carrarese 2-1. Canestrelli & Caracciolo. Tre punti d’oro verso la A per Inzaghi

Written by Antonio Tognoli• 7:25 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Il Pisa batte per 2-1 la Carrarese nel derby rimane agganciato al Sassuolo e vola a più sette dallo Spezia terzo. Un successo quanto mai faticoso, ma meritato per il Pisa che ha avuto molte occasioni per chiudere la partita dopo l’1-0 di Canestrelli, ma al minuto 67 era stato raggiunto dal pareggio di Finotto. Nel finale Caracciolo dopo un indecisione della difesa della Carrarese di testa firmava il 2-1.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Mister Filippo Inzaghi sceglie il solito 3-4-2-1: davanti a Semper ci sono Calabresi, Canestrelli e Caracciolo che torna dopo l’influenza. Gli esterni sono Tourè e Angori. Sulla linea mediana confermati Marin e Piccinini con Moreo e Tramoni a supportare l’unica punta Lind. Antonio Calabro, mister della Carrarese sceglie un 3-5-2 rispetto alle anticipazioni della vigilia. Davanti a Bleve ci sono Zanon, Illanes e Imperiale, con Bouah (autore del gol cbe ha deciso il match all’andata) e Cicconi esterni di fascia. Sulla linea mediana spazio all’ex Pisa Emanuele Zuelli, Capezzi e Giovane. In attacco Calabro schiera Finotto e Shpendi. Sono circa novemila i presenti all’Arena, mille sistemati in Curva Sud provenienti da Carrara. Prima dell’inizio del match un minuto per ricordare la scomparsa dell’ex portiere del Milan Cudicini e dell’ex allenatore nerazzurro Aldo Agroppi. La Curva Nord espone uno striscione: “13.10.24 La morte non è uguale per tutti”

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Carrarese in completo verde. Pronti via con il Pisa che si prende subito un rischio. Retropassaggio all’indietro (corto) di Canestrelli sulla traittoria c’è Finotto, ma Semper devia in angolo. Occassione “mangiata” dalla Carrarese con il corner che non ha esito. Scampato il pericolo il Pisa risponde con una palla recuperata a sinistra da Tramoni il cui cross è deviato per l’accorrente Tourè, che entra in area, ma con il destro alzo troppo la mira. I nerazzurri prendono in mano le redini del match e sono ancora pericolosi con Lind, che da sinistra salta un avversario ma viene fermato in angolo. La Carrarese chiude bene tutti gli spazi, il Pisa ci prova con un sinistro di Moreo dal vertice sinistro dell’area, Bleve blocca a terra. Il Pisa passa al minuto 22: angolo battuto in maniera perfetta da Angori, Canestrelli svetta più in alto di tutti con palla che si insacca nel “sette” alla sinistra di Bleve che questa volta non può nulla: 1-0. Vantaggio meritato per la squadra di Inzaghi che dopo il pericolo iniziale aveva chiuso la Carrarese nella propria metà campo. Ritmi asfissianti imposti dal Pisa con la Carrarese che si difende completamente schiacciata nella propria metà campo. I nerazzurri cercano il raddoppio che non arriva per un niente con Lind che sotto porta non riesce a mettere alle spalle di Bleve. La Carrarese si salva in qualche modo. Pisa arrembante con Tramoni che serve ancora una volta sul secondo palo Tourè anticipato da Imperiale in angolo. La Carrarese è in diffoltà ed è certificato dallo scambio veloce tra Angori e Marin che innesca Tramoni il cui sinistro però è troppo alto. Un attimo di distrazione consente ancora alla Carrarese di essere pericolosa, con la palla che giunge a Finotto, ma Semper è attento e respinge, poi Caracciolo spazza via. Il Pisa però risponde con un contropiede perfetto sull’asse Moreo – Tramoni, il cui sinistro però viene respinto da Bleve. Sulla respinta dell’estremo difensore carrarino, nessun nerazzurro è pronto per il tap-in vincente. La prima frazione si chiude sull’1-0 per il Pisa senza nessun recupero e con circa il sessanta per cento di possesso palla a favore della squadra di Inzaghi, che ha rischiato in ben due occasioni, ma ha creato almeno due palle gol per poter chiudere sul 2-0 la prima frazione.

IL SECONDO TEMPO. Subito due cambi nella Carrarese: dentro Cherubini ed Oliana, fuori Capezzi e Bouah. Calabro prova subito a cambiare impronta al match. La ripresa però non offre ritmi altissimi. La Carrarese ci prova con una bella iniziativa di Cicconi che sorprende Tourè e prova con il sinistro, palla deviata in corner. L’Arena incita il Pisa che controlla il match. Piccinini al limite dell’area subisce un pestone non rilevato da Cosso. Lind sbaglia un fraseggio di ritorno a Tramoni sulla sinistra. Si gioca a sprazzi, con la Carrarese che pazienta nel trovare lo spazio giusto. Succede al 59′ quando un filtrante di Cicconi trova Finotto che si invola verso l’area entra in area e batte Semper, Cosso ferma tutto ed il VAR conferma che è offside. Si rimane ssull’1-0 per il Pisa. Per poco però, perchè la Carrarese trova il pari, cross da destra di Giovane, che trova Finotto in area che controlla con il destro e calcia con il sinistro, palla nell’angolino questa volta Semper non può nulla: 1-1. Il Pisa non ci sta. Dopo neanche un minuto Tramoni davanti a Bleve ha la palla del nuovo vantaggio ma l’estremo difensore di Calabro respinge con i piedi, sulla ribattuta Lind calcia alto sopra la traversa. Peccato. Marin è il primo ammonito di questo derby al minuto 65, Moreo il secondo poco dopo per un arbitro che nel primo tempo ha lasciato correre molto e nella ripresa ha già ammonito due nerazzurri per due falli “normali” di gioco non cattivi. La Carrarese ci crede. Giovane va alla conclusione dal limite con il sinistro, Semper è attento e devia in angolo. Al minuto 72 Calabresi si ferma per infortunio. Inzaghi comanda un doppio cambio: dentro Hojholt per Piccinini e Rus per Calabresi. E’ proprio Rus a fare da sponda per Lind che però viene anticipato da Bleve in uscita. Nella Carrarese a dieci minuti dalla fine fuori Finotto, l’autore del pareggio e dentro Cerri. Il Pisa ci prova ancora e su un traversone di Marin Lind mette sul fondo da buona posizione. Il Pisa trova il 2-1 al minuto 87 con un pasticcio clamoroso di Bleve che si scontra con Illanes, Caracciolo ne approfitta e di testa deposita in rete a porta vuota: 2-1. Esplode l’Arena. Inzaghi e tutta la panchina vanno ad abbracciare il capitano nerazzurra che tornava dopo una brutta infliuenza e non aveva potuto dare il suo apporto nella vittoria a Genova con la Samp. Ultimi cambi. Inzaghi inserisce anche Abilgaard e dà fiato a Matteo Tramoni. Calabro inserisce Belloni per Imperiale. Sono quattro i minuti di recupero concessi da Cosso. Il Pisa conquista tre punti pesantissimi nella corsa alla serie A.

PISA – CARRARESE 2-1

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi (73′ Rus), Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Marin, Piccinini (73′ Hojholt), Angori; Moreo, Tramoni (90′ Abildgaard); Lind. A disp. Nicolas, Loria, Mlakar, Bonfanti N., Sussi, Arena, Jevsenak, Morutan, Bonfanti G. All. Filippo Inzaghi.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Zanon, Illanes, Imperiale (90′ Belloni); Bouah (46′ Oliana), Zuelli, Capezzi (46′ Cherubini), Giovane, Cicconi; Finotto (79′ Cerri), Shpendi (90′ Capello). A disp. Chiorra, Mazzi, Palmieri, Cavion, Falco, Maressa, Kovalenko. All. Antonio Calabro

ARBITRO: Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria (Ass. Margani-Arace). Quarto uomo: Burlando. VAR: Volpi. AVAR: Maresca

RETI: 22′ Canestrelli (P), 61′ Finotto (C), 87′ Caracciolo (P)

NOTE: serata fredda, terreno in perfette condizioni. Ammoniti Marin (P), Moreo (P). Angoli 8-6. Rec pt 0′; st 4′. Spettatori 8.428.

Last modified: Gennaio 13, 2025