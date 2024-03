Padel. “Coppa dei Club”, pari e spettacolo nel derby pisano

Scritto da admin• 6:54 pm• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – “Coppa dei Club” Toscana di Padel della Msp: ecco i risultati della

prima giornata Grande inizio di “Coppa dei Club” Toscana di Padel per quanto riguarda l’Msp, con l’organizzazione dell’evento affidata all’Asd Padelmaniac di Montecatini Terme, già alle prese con un torneo di alto livello nonostante sia passato pochi mesi dalla sua nascita ufficiale. La prima giornata della Coppa prevedeva la disputa di due derby.



Il primo, tutto pistoiese, se l’è aggiudicato l’Oasi Padel di Agliana per 3-1 contro l’Asd Padelmaniac: il punto della bandiera per gli ospiti lo hanno realizzato la coppia Lorinczy/Barozzino che hanno superato Masi/Papa per 12-10 al tie-break. Nelle altre gare, invece, le vittorie hanno sorriso all’Oasi Padel con De Michele/Grande su Natali/Lupetti, il doppio misto Stranieri/Furetti su Bartoletti/Roncarà e quello femminile

con la vittoria di Fedi/Gerini contro Rosellini/Maccioni.



Nell’altro match di giornata, invece, spettacolare pareggio per 2-2 tra Pisa Padel Bandeja e Pisa Padel Vibora, lasciando tutto aperto in vista delle prossime sfide quando entrerà in scena anche il Livorno Padel. Adesso un weekend di riposo, in occasione della Pasqua, e poi si tornerà in campo sabato 6 aprile con la

seconda giornata della Coppa: a Montecatini il ritorno del derby in salsa pistoiese mentre a Livorno i labronici se la vedranno contro Pisa Padel Bandeja.

Last modified: Marzo 26, 2024