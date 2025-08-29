Pisa – Roma si gioca alla Cetilar Arena Romeo Anconetani

Michele Conti: “Sarà una festa per tutta la città”
PISA – “Domani sera Pisa-Roma si giocherà a casa nostra, nello stadio Romeo Anconetani”, parola del Sindaco Michele Conti.
“L’ultimo sopralluogo della Commissione di Vigilanza ha dato parere favorevole: il Pisa Sporting Club non ha mai rischiato di giocare altrove, grazie al grande lavoro di Amministrazione comunale, tecnici, società e maestranze al lavoro da mesi”
"Lo stadio aprirà dalle 18.15: invito tutti i tifosi ad arrivare con anticipo – continua Conti- per vivere insieme una serata che resterà nella storia. Pisa è pronta ad accogliere la Serie A con orgoglio ed emozione. Sarà una festa di tutta la città", conclude Conti.