Pisa protagonista dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics 2025: Torcia e Inclusione in città

PISA – Torino ospiterà per la prima volta in Italia i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics dal 8 al 15 marzo 2025, con la partecipazione di oltre 1500 atleti, con e senza disabilità intellettive, provenienti da 102 delegazioni internazionali. Special Olympics è un movimento globale che promuove l’inclusione e il rispetto attraverso lo sport unificato, creando un mondo accogliente dove ogni persona è valorizzata, indipendentemente dalle proprie capacità o disabilità.

In occasione di questo evento significativo, Torino 2025 prevede il passaggio della Torcia Special Olympics in tutte le regioni italiane, inclusi luoghi iconici. Il Torch Run è un’opportunità unica per sensibilizzare la comunità, coinvolgendo persone di tutte le età, scuole e associazioni. Le scuole, in particolare, avranno un ruolo attivo, contribuendo con progetti educativi e attività per promuovere il valore dell’inclusione e vivere l’emozione di un evento sportivo di grande portata.

«Siamo orgogliosi di ospitare questo evento mondiale. Pisa è l’unica città toscana che vedrà l’accensione del Braciere Olimpico, testimoniando il nostro ruolo di riferimento nello sport», ha dichiarato l’assessore allo sport Frida Scarpa. «Questo evento rappresenta un messaggio universale di inclusione, un’opportunità per vivere lo sport come strumento di socialità per tutta la comunità».

Anche l’assessore alla disabilità Giulia Gambini ha sottolineato il valore dell’inclusione, affermando che Pisa continua a sostenere lo sport per tutti, in particolare per le persone con disabilità. «Lo sport deve essere visto come un diritto per tutti, non solo come terapia, e oggi ci sono molte discipline praticabili a tutti i livelli, come dimostrato dai nostri atleti alle ultime paralimpiadi di Parigi», ha aggiunto.

Il 25 febbraio 2025, in ogni regione, atleti con e senza disabilità intellettive percorreranno insieme un tragitto simbolico verso i Giochi Mondiali, portando la fiamma della speranza. Il percorso a Pisa partirà da Piazza dei Cavalieri e arriverà a Piazza dei Miracoli, dove si terrà la cerimonia di accensione del tripode, seguita da saluti istituzionali e la presentazione della Delegazione italiana.

In questa storica iniziativa, i CLUB LIONS, in collaborazione con le amministrazioni comunali, illumineranno monumenti significativi di rosso in ogni provincia coinvolta, diffondendo un messaggio di inclusione, pace e valorizzazione delle persone con disabilità intellettive, affinché siano riconosciute per le loro capacità, non per le loro differenze.

Alla conferenza stampa hanno partecipato Frida Scarpa, Claudia Maiorano (Direttore regionale Special Olympics), Lucia Giachini (Referente regionale Area Scuola Special Olympics), Germana Delle Canne (Ambasciatrice progetto nazionale Costruiamo Gentilezza), Giuseppe Guerra (Past Governatore Lions), Giuliano Pizzanelli (Presidente CUS Pisa), Andrea Maggini (Presidente Pisa Road Runners) e i tre atleti toscani Special Olympics convocati per i Mondiali: Luca Nannini, Sara Matteucci e Cecilia Batignani.

