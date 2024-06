Pisa, progetto europeo ‘Mega PTO Wave’: energia pulita dalle onde oceaniche grazie all’innovazione sostenibile

Scritto da admin• 4:37 pm• Pisa, Attualità

PISA – Il progetto “Mega PTO Wave” è un’iniziativa del programma di ricerca europeo Horizon, volta a catturare energia pulita e affidabile dalle onde dell’oceano in modo sostenibile ed economicamente vantaggioso. Partecipato dall’Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, il progetto mira a contribuire alla transizione globale verso emissioni nette pari a zero, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili.

Avviato a maggio 2024 e finanziato con oltre 4 milioni di euro, il progetto durerà 48 mesi. Il team scientifico, guidato da Marco Fontana, si propone di sviluppare un sistema capace di catturare energia dalle onde in modo efficiente e sostenibile. La sfida consiste non solo nel creare tecnologie affidabili in grado di resistere alle condizioni marine, ma anche nel considerare l’impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita del sistema.

Il sistema proposto sarà intelligente e scalabile, adattabile alle diverse condizioni marine e capace di funzionare anche in caso di guasti parziali. Utilizzerà macchine modulari con ingranaggi magnetici e tecnologie elettriche ed elettroniche avanzate. Questa modularità, combinata con sistemi di controllo avanzati basati su tecniche di Intelligenza Artificiale, renderà il sistema robusto, facile da produrre, trasportare, installare, mantenere, rimuovere e riciclare.

Coordinato da Wavec/Offshore Renewables di Lisbona, il progetto vede il gruppo di ricerca Robotic Mechanisms and Materials della Scuola Superiore Sant’Anna responsabile della progettazione del sistema di controllo. Questo gruppo utilizzerà tecniche di ottimizzazione e machine learning per massimizzare la produzione energetica e ridurre le possibilità di guasti.

