Pisa, per l’attacco ecco Jan Mlakar dall’Hajduk Spalato. In uscita Mastinu verso la Torres. Nagy potrebbe tornare in patria

PISA – Il Pisa ufficializzerà a breve il nuovo attaccante. Si tratta di Jan Mlakar, arriva dall’Hajduk Spalato squadra croata, dove nel biennio 21-23 in sessanta presenze ha realizzato diciotto reti. Mlakar arriva a titolo definitvo con un operazione che si aggira intorno ai due milioni di euro.

di Antonio Tognoli

183 centimetri per 78 chilogrammi, una punta centrale vera. che ha già giocato in Italia con le maglie di Venezia e Fiorentina nelle stagioni 2017-2018. Nazionale sloveno è nato a Slovenska Bistrica il 23 ottobre 1998.

Un attaccante di movimento con il senso del gol e una buona rapidità di esecuzione e anche una discreta velocità, con abilità spiccate nel gioco aereo e l’uso di entrambi i piedi. Ha vinto un campionato sloveno con la maglia del Maribor nella stagione 2018-19 e due Coppe di Croazia con l’Hajduk Spalato. Nel 20-21 è stato capocannoniere del campionato sloveno con 14 reti.

Sembra invece ai titoli di coda la storia tra Giuseppe Mastinu e il Pisa. Il giocatore ex Spezia sembra aver trovato l’accordo per la cessione alla Torres in serie C, pronta a sottoscrivergli un contratto triennale pur di riportarlo a casa. In uscita anche Adam Nagy che sembra interessato ad un possibile ritorno in patria. Vedremo l’evolversi della situazione per il regista magiaro.

