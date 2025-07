Pisa ospita il “Progetto Dante”: tre serate con Franco Ricordi in Piazza dei Cavalieri

Written by admin• 2:59 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Arriva anche a Pisa il Progetto Dante, ideato e interpretato dal regista, attore e filosofo Franco Ricordi: un evento culturale di rilievo internazionale che andrà in scena sabato 12, 19 e 26 luglio, alle 21.30, nella splendida e suggestiva cornice di Piazza dei Cavalieri. Uno spazio ricco di storia, evocato nella Divina Commedia come luogo della “Torre della Fame”, citata nel celebre episodio del Conte Ugolino nel XXXIII canto dell’Inferno.

«Siamo lieti di ospitare tre serate dantesche in un luogo così simbolico per Pisa – dichiara Filippo Bedini, assessore alla cultura del Comune –. Ogni incontro sarà dedicato a una cantica della Commedia, con un focus sui passaggi in cui Pisa è protagonista. Non potevamo che cominciare dall’Inferno, dove il tragico destino del Conte Ugolino rappresenta uno dei momenti più alti e drammatici dell’opera. Il rapporto tra Dante e Pisa, pur non esplicitamente descritto nei suoi scritti, è oggetto di riflessione da parte di molti studiosi, come Marco Santagata, che non escludono un possibile soggiorno in città. Saranno tre serate di cultura, letteratura e riflessione, arricchite dalla straordinaria interpretazione del maestro Ricordi, che ha portato il suo Progetto Dante in tutto il mondo».

Il Progetto Dante, nato nel 2015, è stato rappresentato in 24 Paesi e 4 continenti, affermandosi come una delle letture sceniche più intense e innovative della Divina Commedia. A Pisa, Franco Ricordi proporrà un percorso completo attraverso le tre cantiche – Inferno, Purgatorio e Paradiso – offrendo agli spettatori un’esperienza coinvolgente che intreccia teatro, filosofia e poesia.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pisa nell’ambito del Patto per la Lettura, il programma cittadino che valorizza il libro, la lettura e il sapere come strumenti fondamentali di crescita personale e collettiva.

