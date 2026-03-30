Pisa Mare-Thon, a Tirrenia una giornata piena di record

Written by Redazione• 1:23 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo, Sport, Tirrenia



TIRRENIA – Giornata intensissima quella vissuta a Tirrenia, con l’abbinamento della Mare-Thon del Litorale Pisano, sui 21,097 ma anche sui 10 km e del Duathlon Classico del Litorale Pisano, due eventi diversi che hanno impegnato la città per tutto il giorno regalando una domenica di grande entusiasmo che ha pienamente coinvolto la popolazione locale.



Nella mezza, inserita come la 10 km nel Criterium Podistico Toscano, prima posizione per Andrea Taddei (Pod.Empolese 1986) che in 1h17’38” ha staccato di appena 9” Federico Macagno (Atl.Amaranto), distacco sotto il minuto anche per il terzo arrivato, Luca Rubino (Gs MM Accademia Navale Livorno) a 57”. Ai piedi del podio hanno chiuso Massimiliano Romei (La Galla) a 2’06” e Riccardo Ferrigno (NRT Firenze) a 2’14”.

Nella prova femminile prima piazza per Virginia Bianchi (Gp Rossini) in 1h29’38” davanti a Giusy Bari (Pisa Road Runners Club, la società organizzatrice) a 1’36” e a Giada Munia, seconda nel 2025, a 5’05”. Nella 10 km prima piazza per Alberto Giannini (GP Parco Alpi Apuane) primo in 34’10” con 3” su Andrea Gesi, suo compagno di colori che bissa così la piazza d’onore dello scorso anno e a completare il podio tutto marcato GP Parco Alpi Apuane arriva la terza piazza di Matteo Pelletti a 1’40”. A Eleonora Guercio (Gs MM Accademia Navale Livorno) la prova femminile in n43’32” su Martina Guidotti (GP Parco Alpi Apuane) a 47” e Sofia Indelicato, compagna di squadra della vincitrice, a 2’38”.



Al pomeriggio spazio a duathlon, con corsa a piedi abbinata a ciclismo e vittoria per Pietro Santini (Firenze Tri) in 1h45’22” battendo di 1’14” Marco Conti (Zerotrenta Triathlon), autore di una gran rimonta nella frazione conclusiva di 5 km, terzo il campione uscente Domenico Passuello (Livorno Aquatics) a 4’19” pagando dazio proprio nella parte di corsa. La gara femminile è andata a Gloria Cisotto (CE M.S: Piacenza) che in 2h08’51” ha prevalso per 5’53” su Luisa Penzo (Fumane Triathlon) e per 8’26” su Marina Matarazzo (Livorno Triathlon).

In totale ben 342 arrivati nelle prove podistiche e 95 nella gara multisportiva, numeri che incoraggiano il Pisa Road Runners Club nel suo impegno organizzativo confermando la giovanissima manifestazione come un riferimento assoluto per lo sport toscano. Un grazie particolare a chi ha sostenuto l’evento, a cominciare

dall’amministrazione Comunale di Pisa e da tutte le associazioni e sponsor, con un pensiero particolare per tutti i volontari impegnati per l’intera giornata.















Last modified: Marzo 30, 2026