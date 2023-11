“Pisa, la città del Natale”: al via mercatini e iniziative. Sabato 25 novembre taglio del nastro con ospite d’eccezione Anna Falchi

Scritto da admin• 5:09 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Sarà una madrina d’eccezione quale l’attrice Anna Falchi ad inaugurare, sabato prossimo 25 novembre in Piazza Vittorio Emanuele II, gli eventi legati alle festività natalizie 2023 organizzati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la ConfCommercio Provincia di Pisa che si è aggiudicata uno specifico bando al riguardo, ed il cui complessivo programma è stato illustrato presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti ,alla presenza tra gli altri dell’Assessore al Commercio e Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, del Direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, del vice-presidente vicario di Confcommercio Pisa Alessandro Trolese, e del presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni.



Una rassegna di eventi che ha come slogan “Pisa, la città del Natale” e che vedrà interessati, come di consueto, i tradizionali mercatini, ma anche spettacoli itineranti per adulti e bambini, installazioni luminose e composizioni natalizie nelle principali piazze cittadine. E ancora laboratori creativi, scultori del ghiaccio e una rinnovata illuminazione, facendo sì che questo particolare e significativo periodo dell’anno venga vissuto nella nostra città con una serie di appuntamenti ideati per allietare le festività dei cittadini e dei tanti turisti che sceglieranno di visitare Pisa per trascorrervi le festività natalizie, tant’è che particolare rilievo è stato assegnato nelle relative allocazioni al Centro Storico, che pertanto ospiterà un gran numero di eventi con una variegata offerta di divertimento per tutti.

Ovviamente soddisfatto del risultato raggiunto l’Assessore Paolo Pesciatini, che non ha mancato di sottolineare: “Dal 25 novembre al 6 gennaio 2024 Pisa si trasformi in un luogo di armonia, di pace di amore, accoglienza ed inclusione, dato che in tale periodo ogni giorno vi saranno in città eventi ed iniziative di altissimo prestigio dedicate sia alle famiglie ed ai residenti, che ai turisti che vorranno venire a visitare la nostra città, il tutto incorniciato da una illuminazione che costellerà il Centro Storico al pari delle periferie e del Litorale che favorirà i mercatini natalizi che esporranno prodotti tipici legati allo specifico periodo, con altresì allestimenti di concerti nelle piazze e nelle vie al fine di allietare e rendere sempre più armonioso questo importante periodo dell’anno che costituisce per Pisa un elemento quanto mai importante di attrazione turistica“.

“Iniziative“, prosegue Pesciatini, “che si svolgeranno parimenti anche sul nostro Litorale, con eventi di prestigio e relativa illuminazione, mentre per l’inaugurazione prevista sabato mattina presso PIazza Vittorio Emanuele IIavremo una testimonial di eccezione quale Anna Falchi la cui presenza consentirà di amplificare le ricordate iniziative, sino ad arrivare al consueto Concerto di fine anno in Piazza dei Cavalieri con relativi fuochi d’artificio, permettendomi altresì di evidenziare come particolare rilievo sia stato concesso alle iniziative legate al tema del contrasto alla violenza sulle donne. quali ad esempio lo spettacolo che terrà la Compagnia della “Famiglia Danzante” per invitare a riflettere sul rispetto della persona, con in più alcune proiezioni intorno all’Albero di Natale che sarà addobbato ed acceso l’8 dicembre in Piazza XX Settembre, come da tradizione“.

“Ovviamente“, conclude l’Assessore, “tutte queste iniziative legate all’attrazione turistica vanno anche nella direzione di sostenere il commercio durante un periodo atteso da tutti gli operatori del settore, siano essi i negozianti che gli Albergatori e i Ristoratori, poiché favorire l’accoglienza logicamente fa da volano ad una rete commerciale che si sta preparando anch’essa a vivere le festività natalizie sotto il profilo delle vendite ed, al riguardo, l’illuminazione stessa è stata realizzata attraverso la ferma volontà dell’Amministrazione di non far gravare la stessa, come avvenuto negli anni passati, sugli operatori del settore in quanto si tratta di un bene di cui non godono solo i negozi, ma anche i cittadini ed i turisti“.

Ad aggiudicarsi il bando per l’organizzazione di parte degli eventi è stata la ConfCommercio Provincia di Pisa, il cui Direttore Federico Pieragnoli rileva: “Siamo molto orgogliosi di questo risultato che mi consente di ringraziare sia l’Amministrazione Comunale che i suoi Dirigenti che hanno permesso di mettere a gara tale impegno ed oggi possiamo dire senza tema di smentita che Pisa diventa la Città del Natale, visto che dal 25 novembre al 6 gennaioprossimo sono previste tantissime iniziative, dai mercatini alla pista di pattinaggio, grazie alla collaborazione con gran parte delle attività del nostro territorio quali la “Scuola di Danza Ghezzi” , “Bodylab” e Borderline e tanti altri che ci hanno supportato, in quanto da sabato prossimo con la relativa inaugurazione alla presenza di una Madrina di eccezione quale Anna Falchi prenderà il via questa avventura per la quale abbiamo cercato di organizzare un Natale molto bello e caratterizzante che potrà essere visto non solo dai residenti ma anche da tutti i turisti“.

“Resta inteso che come ConfCommercio ed i nostri Associati“, conclude Pieragnoli, “il periodo natalizio rappresenti una tappa fondamentale, in quanto durante le festività si sviluppa il 30% del fatturato annuale – circostanza che è drammaticamente emersa durante il perdurare dell’emergenza sanitaria derivante dalla Pandemia da Covid-19 – e pertanto noi ci siamo, dato che abbiamo partecipato al bando dell’Amministrazione Comunale e ce lo siamo aggiudicato proprio per questo, in quanto questo mese e mezzo sono determinanti per l’andamento dell’intero anno“.

IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE

25 NOVEMBRE

Inaugurazione eventi con taglio del nastro con la madrina OSPITE D’ONORE ANNA FALCHI – ore 12. Apertura baite e pista del ghiaccio – Piazza Vittorio Emanuele

Apertura stand e casa di Babbo Natale – Logge di Banchi – ore 15

Accensione del pacco luminoso – Largo, Ciro Menotti – ore 17

Spettacolo di giocoleria e fuoco alla pista di pattinaggio sul ghiaccio – ore 15

Banda Itinerante per le vie del centro – ore 16

Esibizione Gospel – Piazza Garibaldi – ore 17

26 NOVEMBRE

Laboratorio di Natale con gli elfi – Largo Ciro Menotti – ore 15,30/18,00

Giochi in legno – Piazza del Carmiine – ore 15,30/19

Esibizione di “Scuola di ballo Ghezzi” e “Scuola Body Lab” locali – Piazza XX Settembre – ore 16

02 DICEMBRE

Angolo di Babbo Natale con il suo folletto – Via S. Francesco – ore 15,30/18

Street band per le vie del centro – ore 16,30/18,30

Coro Gospel – Via San Francesco – ore 17

03 DICEMBRE

Giochi in legno – Largo Ciro Menotti – ore 15,30/19

Laboratori del riciclo – Piazza del Carmine – ore 15,00/18

Motofolk per le vie del centro – orė 15,30/18,30

Farfalla luminosa sui trampoli – Borgo Stretto – ore 17

ICE SHOW spettacolo dello scultore del ghiaccio – P.zza Garibaldi – ore 17

06 DICEMBRE

Teatro Nazionale di Burattini della Famiglia Ferraiolo – Piazza Pertini – ore 16,30 e 17,30 Accensione dell’Albero di Natale – Piazza Pertini – ore 17

07 DICEMBRE

Teatro Nazionale di Burattini della Famiglia Ferraiolo – Piazza XX Settembre, ore 17 e 18

08 DICEMBRE

Angolo di Babbo Natale con il suo Folletto – Marina di Pisa – ore 15,30/18

Teatro Nazionale di Burattini della Famiglia Ferraiolo- Piazza Baleari – Marina di Pisa ore 15,30 e 16,15

Accensione dell’Albero di Natale Piazza Baleari – Marina di Pisa – ore 16

Banco Alimentare per raccoltą di generi di alimentari di prima necessità – Largo Ciro Menotti – ore 16,00/18,30

Scuola di circo con spettacolo finale di Trapezio – Piazza XX Settembre dalle ore 15. Spettacolo itinerante con canzoni natalizie “Scuola Bonamici” – Corso Italia – Borgo Stretto – ore 17.

Accensione dell’Albero di Natale e canti di Natale “Scuola Bonamici” – Piazza XX Settembre – ore 18.

09 DICEMBRE

Mercatino Natalizio – Tirrenia – ore 10,00/19,30

Mago Folletto – Via Oberdan – ore 15,30/18,30

Zampognari per le vie del centro – ore 16,30/18,30

10 DICEMBRE

Mercatino dei non professionisti e degli artigiani – Piazza Garibaldi – ore 10,00/19,30

11 DICEMBRE

Pranzo Solidale “Natale per tutti”- Camera di Commercio – ore 12.

DAL 15 DICEMBRE AL 24 DICEMBRE

Mercatino artigianale – Piazza Garibaldi e Via San Francesco

15 DICEMBRE

Rassegna musicale Ricky Castellini in duo “The Bordeline Club” – Pizza del Carmine – ore 18/20

16 DICEMBRE

Rassegna musicale L&M in blues “The Bordeline Club” – Piazza del Carmine – ore 18,00/20

17 DICEMBRE

Giochi in legno – Piazza XX Settembre – ore 15,30/19

Teatrino dei burattini – Piazza del Carmine – ore 15,00/18,30

20 DICEMBRE

Rassegna musicale Zerbo one man in blues “The Bordeline Club” – Largo Ciro Menotti – ore 18,00/20

21 DICEMBRE

Rassegna musicale Mimmo Mollica e Michele Biondi – Le radici del blues “The Bordeline Club” – Piazza d’Ancona – ore 18,00/20

22 DICEMBRE

Mercatino Natalizio – Piazza Dante – ore 10,00/19,30

Rassegna musicale Peggy Sue and The Sexual Chocolate “The Bordeline Club”- Piazza Sant’Omobono – ore 18,00/20

23 DICEMBRE

Esibizione di arpa, violino e sax ore 16-18

I Musici – per le vie del centro – ore 16-18

Rassegna musicale Max Paconi – The best of rock’n’roll blues anni 50/60 “The Bordeline Club” – Piazza della Pera – ore 18-20

24 DICEMBRE

Spettacolo di danza de La Famiglia Danzante “Sulle vie del Natale”- Piazza XX Settembre – ore 17

27 DICEMBRE

Spettacolo di danza “Non una di meno” de La Famiglia Danzante – Piazza XX Settembre – ore 17

31 DICEMBRE

Concerto di fine anno – Piazza dei Cavalieri

Spettacolo pirotecnico – Ponte di Mezzo – ore 24

06 GENNAIO 2024

Mercatino – Marina di Pisa ore 10,00/19,30

Befana sui trampoli – Marina di Pisa – ore 15-18

TUTTI I FINE SETTIMANA DAL 25 NOVEMBRE AL 23 DICEMBRE E VENERDI 8 DICEMBRE Babbo Natale con il suo folletto ti aspetta nella sua casa alle Logge di Banchi, per la raccolta delle letterine.

