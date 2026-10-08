Pisa Kids torna alla Leopolda: una domenica di giochi e laboratori gratuiti per tutta la famiglia

Written by Redazione• 2:09 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

L’11 ottobre dalle 10.30 alle 18.30 la seconda edizione: piccoli pompieri, arrampicata, animali, creatività e attività in inglese

PISA – Diventare pompieri per un giorno, provare l’arrampicata, scoprire il mondo degli insetti e costruire un caleidoscopio. Domenica 11 ottobre torna alla Stazione Leopolda di Pisa la seconda edizione di Pisa Kids, con una giornata di esperienze per bambini e famiglie. Dalle 10.30 alle 18.30 l’ingresso e tutte le attività saranno gratuiti.

L’appuntamento fa parte di Toscana Kids, il format itinerante ideato dall’Associazione culturale AllegraMente per promuovere occasioni di gioco, scoperta e socialità.

Tra le attrazioni ci sarà Pompieropoli, con un percorso per piccoli aspiranti pompieri e il diploma finale. Spazio anche alla parete di arrampicata curata da Apua Park, allo skateboard e a “Biker per un giorno”, l’attività di Simpatiche Canaglie Florentia dedicata alla sensibilizzazione contro il bullismo. Con Bimbi Sicuri saranno proposte dimostrazioni delle manovre di disostruzione pediatrica.

La natura sarà protagonista con fattoria didattica, animali, api e miele, laboratori ed esperienze di scoperta. Il pubblico potrà conoscere anche la falconeria, tra rapaci, dimostrazioni di volo e prova del guanto, ed esplorare “Il Magico Mondo degli Insetti”, con divulgazione scientifica, laboratori di entomologia e attività sensoriali.

Il programma comprende inoltre laboratori tessili con “Fili, Colori e Fantasia”, costruzione di caleidoscopi personalizzati, attività manuali e letture ad alta voce. Non mancheranno giochi e laboratori bilingue in inglese, pensati per diverse fasce d’età.

A completare la giornata saranno truccabimbi, palloncini, bolle di sapone giganti, baby dance, incontri con personaggi e una sfilata. Per le famiglie saranno disponibili una Nursery Area, un’area ristoro e uno spazio con espositori dei settori infanzia, educazione, sport e famiglia.

L’appuntamento è alla Stazione Leopolda, con ingresso da piazza Guerrazzi, domenica 11 ottobre dalle 10.30 alle 18.30. Ingresso libero e gratuito.

Last modified: Ottobre 8, 2026