San Giuliano Terme, quando la politica ferisce le persone: la consigliera civica Elisabetta Mazzarri esprime solidarietà a Ilaria Boggi e lancia un grido d’allarme sull’aggressività nei consigli comunali

Written by Redazione• 2:11 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica



​SAN GIULIANO TERME – “Quello a cui stiamo assistendo nel nostro Consiglio Comunale non è più un dibattito politico, ma un imbarbarimento che fa male alle persone e alle istituzioni. Provo profonda amarezza per come viene svilita un’aula che dovrebbe essere il luogo del rispetto e dell’ascolto, dove l’unico obiettivo dovrebbe essere lavorare insieme, nell’esclusivo interesse dei cittadini di San Giuliano Terme, di cui siamo semplicemente al servizio” A dichiararlo è la consigliera comunale civica Elisabetta Mazzarri, che interviene con forza a seguito di quanto denunciato al termine della seduta consiliare dello scorso 5 ottobre.

​”Voglio esprimere la mia totale e sentita solidarietà alla capogruppo Ilaria Boggi per l’episodio di cui è stata protagonista suo malgrado, trovandosi ad affrontare in aula toni intimidatori ed espressioni volgari da parte di un consigliere di maggioranza, come emerso anche dai video resi pubblici. Nessun disaccordo amministrativo o di partito può mai giustificare la mancanza di rispetto personale“, sottolinea la consigliera civica.

​Mazzarri pone poi una questione fondamentale per il futuro della comunità: “Guardando a quello che succede in aula, la domanda sorge spontanea e drammatica: come possono le donne o i ragazzi più giovani aver voglia di avvicinarsi alla politica e di impegnarsi per il bene comune? Se il modello che offriamo è fatto di aggressività, urla e scontro verbale, finiremo per far scappare le energie migliori della nostra società.“.

“La gravità di questa situazione va ben oltre le parole di un singolo dibattito e si trascina ormai da tempo“, prosegue Mazzarri. “Ne ho avuto la conferma toccante proprio in questi giorni: ho sentito al telefono un collega di minoranza, una persona a cui mi legano stima e profonda amicizia. A livello emotivo e psicologico sta soffrendo molto per quanto accaduto e per il clima che si è respirato anche in alcuni consigli comunali passati, tanto che ha dovuto prendere un periodo di fermo e oggi non se la sente proprio di presentarsi e partecipare ai lavori dell’aula. È un fatto gravissimo. Quando la politica e il clima istituzionale arrivano a ferire emotivamente e a spaventare chi è stato eletto dai cittadini, significa che si è superato ogni limite umano e civile.“

​”Chiedo con forza a tutte le forze politiche, alla Presidenza e alla Giunta di fermare questa deriva. Dobbiamo subito riportare la calma, l’educazione e il rispetto dentro la sala consiliare. I cittadini di San Giuliano Terme hanno bisogno di risposte ai loro problemi, non di un clima di tensione che travolge le persone e mortifica le istituzioni“, conclude Elisabetta Mazzarri.

​

Last modified: Ottobre 8, 2026