Paolo Bianco: “La sosta per me è stata molto indicativa”

Written by Redazione• 1:57 pm• Pisa SC

“Al momento ritengo che il migliore assetto sia la difesa “a tre” per le caratteristiche dei singoli giocatori”

PISA – Alla vigilia della partenza per Vicenza il mister nerazzurro Paolo Bianco ha incontrato i giornalisti nella sala “Passaponti” dell’Arena Garibaldi.

di Giovanni Manenti

SUL LAVORO DURANTE LA SOSTA. “Durante la sosta siamo riusciti a lavorare sugli aspetti dove siamo più carenti e per me è stata molto indicativa, così come è stata particolarmente utile l’amichevole con il Monaco per migliorare il nostro gioco“.



SUL MODULO. “Per quanto riguarda il modulo, io rispetto molto le caratteristiche dei singoli giocatori e pertanto al momento ritengo che il migliore assetto sia la difesa a tre, anche se ciò non toglie che in futuro possa ritornare al mio concetto di base con una difesa a quattro“.



SUGLI AVVERSARI. “La gara con il Vicenza ci vede affrontare una squadra che viene da una stagione strepitosa allenata da un tecnico che aveva fatto molto bene anche a Chiavari vincendo il Campionato con l’Entella“.



SU ANGORI. “Per quanto riguarda Angori lo paragono un pò a Birindelli che avevo a Monza, potendo interpretare più ruoli sia in difesa che a controcampo, mentre dove dobbiamo indubbiamente migliorare è nel non mollare alle prime difficoltà e sotto questo punto, al di là del risultato, ho ricevuto indicazioni positive dalla gara con il Monaco“.



SU MOREO. “Ho letto le dichiarazioni di Moreo e sono d’accordo con lui sul fatto che il Pisa sia una squadra forte, ma che deve dimostrarlo sul campo, mentre per il suo valore è uno dei giocatori che ogni allenatore vorrebbe avere a disposizione in quanto ha una tecnica non facilmente riscontrabile in Serie B e per me il fatto di avere molte alternative in attacco non può che essere un fattore positivo“.

Last modified: Ottobre 8, 2026