Pisa Jazz Rebirth: i live della settimana con il sound mistico di Theo Croker e il ponte tra Spiaggia del Gombo e Sardegna di Paolo Angeli

PISA – Il sound mistico di Theo Croker e il live unico, immerso nella natura al calare del sole, di Paolo Angeli.



Sono questi gli appuntamenti della settimana con Pisa Jazz Rebirth, festival nato dal progetto Pisa Jazz a cura di Associazione ExWide con la direzione artistica di Francesco Mariotti e il contributo di Fondazione Pisa, Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Pisa. Si parte mercoledì 24 luglio alle 21.30 presso il Giardino Scotto di Pisa (Lungarno Fibonacci 2) con Croker – nipote del leggendario trombettista Doc Cheatham e già pupillo di giganti del jazz come Donald Byrd – che presenterà l’ultimo parto musicale “Love Quantum”, album in bilico fra sperimentazione, melodia, soul ed elettronica. Il concerto è frutto della collaborazione con Empoli Jazz Summer Festival, sul palco, oltre a Theo Croker(tromba), anche Ashely Henry (tastiere), Jason Weaver (contrabbasso), Dexter Hercules (batteria). Avanti domenica 30 luglio alle 18.30 sulla Spiaggia del Gombo nel parco di San Rossore (Pi) con la presentazione di un’altra nuova uscita: “Rade”, ultima fatica di Paolo Angeli che affronta ancora una volta il tema del mare come elemento di unione fra popoli, culture e stili, questa volta rivolgendosi all’amato Mediterraneo. Un concerto irripetibile in cui Angeli creerà magiche sovrapposizioni musicali con la sua chitarra sarda preparata, strumento unico nel suo genere, in collaborazione con l’associazione culturale sarda Grazia Deledda (info: info www.pisajazz.it).

Guardando al programma nel dettaglio, mercoledì 24 luglio ore 21.30 al Giardino Scotto salirà sul palco uno dei più interessanti trombettisti jazz di oggi. Nominato ai Grammy più volte, Theo Croker è musicista, compositore, produttore e influencer; di lui Donald Byrd ha detto: “Ci sono artisti bravi o grandi, ma poi ci sono strumentisti fenomenali come Theo, che ha la capacità e l’intelligenza per contrastare la direzione della Nu Music. Theo è uno dei titani di oggi”. Croker ha costruito una carriera impressionante bilanciando una profonda comprensione della tradizione jazz post-bop con la sua miscela atmosferica di jazz mistico, funk, elettronica e hip-hop. “Love Quantum”, il suo album più recente, è un mix di funk spirituale, R&B elettronico e jazz spaziale. Il suono caldo e spesso sommesso della tromba può riportare alla mente il modo di suonare di Miles Davis: in “Love Quantum”, Theo Croker continua a spingere il suo sound ben oltre i confini del tradizionalismo jazz per abbracciare la purezza espansiva del suo “io” musicale (prevendite su Oooh Events, biglietto €15/12; gratuito per possessori di abbonamento Pisa Jazz Rebirth, ridotto per chi ha acquistato un biglietto Pisa Jazz Rebirth Giardino Scotto o Empoli Jazz Summer Festival, oltre che per studenti, under 24 e soci Exwide).

Domenica 30 luglio alle 18.30 sullo sfondo del Parco di San Rossore andrà in scena un’orchestra ibrida raccolta in un unico strumento fatto di corde che vanno in tutte le direzioni, eliche e martelli motorizzati controllati da pedali per creare droni e linee di basso sfavillanti mentre Paolo Angeli suona con archetto, plettro, dita e corde vibranti producendo atmosfere ritmiche calpestando una busta di plastica e modificando gli accordi al volo. Vengono utilizzati effetti elettronici, ma nessun loop, tutto è dal vivo. Con questo strumento singolare Angeli improvvisa e compone una musica indefinibile, sospesa tra brani della tradizione sarda, jazz, barocco, post-folk e pre-tutto il resto. “Rade” è il dodicesimo album da solista ed il quattordicesimo prodotto da Angeli per la ReR Megacorp in collaborazione con la AnMa production, un arrivo inaspettato, come un raggio di sole nella stagione delle piogge. La sintesi discografica compiuta da Angeli segue a distanza di un anno il successo di critica dell’album “Jar’a”, ma se quest’ultimo contemplava la Sardegna più ancestrale, in “Rade” il musicista sardo cambia rotta e affronta il Mediterraneo ‘vis a vis’, in una navigazione che ci trascina nell’atmosfera meticcia dei porti del mare-nostrum (prenotazioni al centro visite del Parco di San Rossore).

Pisa Jazz si svolge sotto la direzione artistica di Francesco Mariotti, con il contributo della Fondazione Pisa, del Ministero della Cultura, della Regione Toscana e del Comune di Pisa. Il festival si realizza grazie alla preziosa collaborazione di molte realtà del territorio come Palazzo Blu, l’Ente Parco Regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, l’Opera della Primaziale Pisana, Arno Vivo, Toscana Produzione Musica, l’associazione studentesca Isola del Jazz e l’Associazione Culturale Sarda Grazia Deledda – Pisa. Pisa Jazz opera nel circuito nazionale dell’Associazione I-Jazz e in quello europeo di Europe Jazz Network.

Last modified: Luglio 25, 2023