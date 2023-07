Il Comune si costituirà parte civile per la vicenda Keu

Scritto da admin• 6:50 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – «Il Comune di Pisa ha dato incarico all’avvocatura civica di procedere al recupero delle somme che il Comune anticiperà per l’esecuzione dei lavori urgenti per la bonifica dell’area cosiddetta ex Vacis e ha dato mandato di farlo sia in ambito civile che penale mediante la costituzione quale parte civile nel processo in corso». Lo ha annunciato questo pomeriggio l’assessore all’ambiente Giulia Gambini rispondendo a un question time.

«In merito all’intervento di rimozione e smaltimento – ha proseguito l’assessore – sono stati affidati i lavori alla azienda Toscana Eco Fanghi srl e già in questa settimana verrà fatto un incontro propedeutico per la definizione del cronoprogramma dei lavori che saranno avviati a breve. Questa è infatti al momento la nostra priorità, partire cioè con i lavori di bonifica per scongiurare ogni possibile danno ambientale nel nostro territorio».

«Da subito – ha concluso Giulia Gambini – l’Amministrazione comunale ha rivolto la massima attenzione in merito alla “vicenda Keu”, che ha interessato anche il territorio comunale di Pisa; una vicenda che reputiamo gravissima e sul cui esito ci rimettiamo al procedimento penale in corso condotto dalla Procura della Repubblica-Direzione distrettuale antimafia di Firenze».

Nell’aprile scorso la Giunta comunale aveva approvato il progetto definitivo, “Rimozione e smaltimento di materiale non conforme (KEU) nell’area Ex Vacis” a Porta a Mare. La spesa prevista per il ripristino dell’area è di 580mila euro e sarà sostenuta dall’Amministrazione comunale “per l’esecuzione in danno delle opere nelle more del recupero delle spese sostenute”.

