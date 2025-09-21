Pisa, inaugurato il comitato elettorale di Alessandra Nardini in Corso Italia

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa sull’inaugurazione del comitato elettorale di Alessandra Nardini, che si è tenuta in Corso Italia 13 a Pisa.
Si è tenuta in Corso Italia 13 a Pisa, l’inaugurazione del comitato elettorale di Alessandra Nardini, attuale assessora regionale e candidata nella lista del Partito Democratico in provincia alle prossime elezioni regionali.
Accolta da numerosi cittadini e sostenitori, Nardini ha espresso grande emozione per la partecipazione:
«Il calore delle persone che sono venute mi ha emozionata. Ho aperto questo comitato a Pisa per ribadire alla città alcuni impegni chiari che ho portato avanti in questi anni in Regione e che intendo continuare a sostenere: no alla base militare nel Parco, completamento della ripubblicizzazione dell’acqua, quadruplicamento ferroviario e linea veloce Pisa-Firenze, centralità dell’aeroporto di Pisa connesso all’alta velocità e alla rete ferroviaria regionale».
Tra i punti richiamati dalla candidata, anche i temi che hanno contraddistinto la sua esperienza da assessora: Nidi Gratis, Libri Gratis, diritto allo studio universitario, formazione professionale, politiche del lavoro, oltre ad azioni a favore delle pari opportunità, contro discriminazioni e violenza di genere.
Nardini ha inoltre annunciato l’apertura di altri point elettorali nei territori della provincia, pensati come luoghi di confronto e incontro con la cittadinanza.
Particolare rilievo anche al contesto internazionale:
«In ogni comitato ho scelto di esporre una bandiera della pace e una della Palestina – ha dichiarato – perché non possiamo pensare alla Toscana dimenticandoci del mondo. Oggi più che mai dobbiamo schierarci contro guerre e ingiustizie, e dire con forza che deve essere fermato lo sterminio del popolo palestinese. Il contesto internazionale non ha solo conseguenze economiche, ma interroga profondamente le nostre coscienze».