Pisa, inaugurato il comitato elettorale di Alessandra Nardini in Corso Italia

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa sull’inaugurazione del comitato elettorale di Alessandra Nardini, che si è tenuta in Corso Italia 13 a Pisa.

Si è tenuta in Corso Italia 13 a Pisa, l’inaugurazione del comitato elettorale di Alessandra Nardini, attuale assessora regionale e candidata nella lista del Partito Democratico in provincia alle prossime elezioni regionali.

Accolta da numerosi cittadini e sostenitori, Nardini ha espresso grande emozione per la partecipazione:

«Il calore delle persone che sono venute mi ha emozionata. Ho aperto questo comitato a Pisa per ribadire alla città alcuni impegni chiari che ho portato avanti in questi anni in Regione e che intendo continuare a sostenere: no alla base militare nel Parco, completamento della ripubblicizzazione dell’acqua, quadruplicamento ferroviario e linea veloce Pisa-Firenze, centralità dell’aeroporto di Pisa connesso all’alta velocità e alla rete ferroviaria regionale».