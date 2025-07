Pisa, inaugurata la mostra di Tilio Orlando Piaggesi a Palazzo Gambacorti

Written by admin• 1:58 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- È stata inaugurata oggi mercoledì 3 luglio nella saletta dell’atrio di Palazzo Gambacorti la mostra personale del pittore e scultore pisano Tilio Orlando Piaggesi dal titolo Piaggesi artista pisano. L’esposizione a ingresso libero resterà aperta fino al 31 luglio con orario continuato dalle 9 alle 19 dal lunedì al sabato con chiusura domenicale

All’apertura della mostra erano presenti l’artista e l’assessore alla cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini che ha voluto sottolineare il valore affettivo e culturale dell’iniziativa

“Piaggesi è un autentico pisano – ha dichiarato Bedini che ha vissuto e lavorato nella nostra città gestendo per anni una storica macelleria in piazza delle Vettovaglie. Attraverso le sue opere ci restituisce con intensità e passione la Pisa della seconda metà del Novecento con i paesaggi di San Rossore la vita quotidiana la caccia e i luoghi del cuore. È un artista che parla di Pisa e per Pisa. Per questo siamo felici di ospitare la sua mostra nel cuore della città all’interno della sede comunale. Un omaggio al suo talento e al suo legame con il territorio ma anche un nuovo passo nel percorso di valorizzazione degli artisti locali che stiamo portando avanti“.

Nato negli anni trenta Tilio Orlando Piaggesi ha coltivato fin da giovanissimo la passione per la pittura e la scultura superando ostacoli personali e fisici per seguire la propria vocazione artistica. Dopo il debutto nel 1992 la vera affermazione è arrivata nel 2000 con il conferimento del Leone d’Oro per l’arte figurativa a Venezia. Da allora ha preso parte a numerose rassegne ottenendo importanti riconoscimenti tra cui San Marino nel 2001 la Quadriennale di Roma nel 2002 la Biennale di Venezia nel 2003 e Città di Firenze sempre nel 2003.

La mostra raccoglie alcune delle opere più rappresentative del suo percorso artistico, caratterizzate da colori intensi, prospettive emotive e un forte radicamento alla terra pisana, offrendo ai visitatori un viaggio visivo nella memoria e nell’identità della città.

