Pisa Città del Natale, partono i preparativi: pista di ghiaccio alla Cittadella e ruota panoramica in Piazza Vittorio tra le novità 2025

Written by admin• 2:50 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – L’area della Cittadella – dove sono attualmente in corso i lavori di riqualificazione interamente finanziati interamente con fondi PNRR per un importo di circa 7milioni di euro – sempre più cuore pulsante delle festività. Ma anche una ruota panoramica in Piazza Vittorio Emanuele II ad offrire una prospettiva inedita sulla città vestita a festa. Sono queste le principali novità del Natale 2025 a Pisa, che si prepara a vivere un’edizione speciale, con l’obiettivo di affermarsi sempre più come vera e propria “Città del Natale”.



L’Amministrazione Comunale ha avviato la macchina organizzativa delle festività con la pubblicazione di tre bandi dedicati all’allestimento dei mercatini ed eventi natalizi, all’installazione di una pista di ghiaccio nell’area della Torre Guelfa e di una ruota panoramica nel cuore della città. Un progetto che mira a valorizzare gli spazi urbani, animare i luoghi simbolo e creare un’atmosfera magica capace di coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori.

“Anche quest’anno – dichiara l’assessore al turismo e al commercio, Paolo Pesciatini – Pisa si prepara a vivere il periodo delle festività con un progetto che punta a rafforzare l’identità della nostra città come vera e propria “Città del Natale”. Stiamo lavorando per costruire un’atmosfera capace di coinvolgere tutti con iniziative diffuse che valorizzino i luoghi simbolo del nostro territorio. La pista di ghiaccio alla Cittadella e la ruota panoramica in Piazza Vittorio Emanuele II rappresentano due novità significative, pensate per offrire momenti di condivisione e meraviglia sia ai cittadini che ai visitatori. La pista di ghiaccio alla Cittadella sarà un punto di aggregazione importante per famiglie e scuole, mentre la nuova ruota panoramica in Piazza Vittorio Emanuele II offrirà un’esperienza unica e suggestiva, con una vista privilegiata sulla nostra splendida città vestita a festa. Pisa si racconta anche attraverso queste iniziative, che mettono insieme tradizione e innovazione. I mercatini natalizi, le animazioni itineranti, i concerti, gli spettacoli per famiglie e le tante attività pensate per i più piccoli contribuiranno a diffondere la magia del Natale in tutto il tessuto urbano, dal centro ai quartieri, fino al litorale. Un insieme armonico di proposte pensato per sostenere il commercio locale, promuovere le eccellenze artigianali e offrire occasioni di socialità e scoperta in un clima di festa condivisa”.

La Cittadella si trasforma in un Villaggio Natalizio. Una delle novità di quest’anno sarà il ruolo centrale della zona della Cittadella, pronta ad accogliere un’intera area tematica natalizia. Qui sarà allestita una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, a pochi passi dalla Torre Guelfa, aperta quotidianamente anche per le scuole in orario mattutino. La zona sarà arricchita da decorazioni, musica, ambientazioni a tema e, come nelle ultime edizioni, ospiterà la Fabbrica di Babbo Natale, punto di riferimento per le famiglie e i bambini.

Una ruota panoramica nel cuore della città. Altra novità del 2025 sarà l’arrivo della ruota panoramica in Piazza Vittorio Emanuele II, un’attrazione che, con un’altezza compresa tra i 30 e i 36 metri, offrirà ai visitatori un punto di vista privilegiato sulla città, avvolta dall’atmosfera del Natale. Addobbata in stile natalizio, con luci calde e filodiffusione musicale, la ruota sarà attiva tutti i pomeriggi e in orario serale fino alle 23.30 nei weekend e nei festivi, contribuendo a creare un’atmosfera suggestiva e a rendere ancora più vivo e attrattivo uno dei luoghi simbolo del centro cittadino.



I mercatini e la magia del Natale diffusa in tutta la città. Il cuore della città vedrà il ritorno dei tradizionali mercatini di Natale in Piazza Vittorio Emanuele II, alle Logge di Banchi e, come già lo scorso, anche al Giardino Scotto. Le casette di legno decorate ospiteranno espositori che offrono prodotti artigianali, addobbi natalizi e specialità gastronomiche.

L’atmosfera delle feste sarà arricchita da numerosi eventi collaterali che animeranno il centro, i quartieri e il litorale con performance, concerti e spettacoli itineranti. Tra le attrazioni per i più piccoli, anche la Casa di Babbo Natale, che sarà allestita in Piazza Vittorio Emanuele II o sotto le Logge di Banchi. Confermato come uno degli epicentri delle festività il Giardino Scotto, che ospiterà mercatini tematici nei fine settimana. A rendere tutto ancora più suggestivo, installazioni luminose, alberi di Natale e decorazioni diffusi non solo nel centro storico, ma anche nei quartieri e lungo il litorale, in un abbraccio festoso che coinvolgerà l’intero territorio comunale.

Last modified: Ottobre 11, 2025