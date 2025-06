Pisa celebra la Festa Europea della Musica: concerti gratuiti e palchi in tutte le piazze della città

Written by Antonio Tognoli• 2:24 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Venerdì 21 giugno, in occasione del solstizio d’estate, il centro storico di Pisa si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per celebrare la Festa Europea della Musica, manifestazione internazionale che unisce città di tutta Europa nel segno della musica dal vivo.

Il Comune di Pisa ha ufficialmente aderito all’iniziativa, accreditandosi presso il Ministero della Cultura e il Ministero per lo Sport e i Giovani. L’adesione ha permesso alla città di entrare nel circuito nazionale delle città partecipanti e di sottoscrivere la Carta dei principi di Budapest, accedendo così a opportunità di visibilità e promozione culturale. Il programma prenderà il via alle 19 in piazza XX Settembre, con l’inaugurazione affidata ai ragazzi della scuola media “Fibonacci”. A seguire, una ricca scaletta di esibizioni animerà alcune delle principali piazze e location cittadine con concerti completamente gratuiti.

Piazza della Berlina sarà animata dal Dj Set dal titolo Notti Magiche a partire dalle ore 19. In campo (anzi in consolle) i miglior disc jokey della Toscana e non solo divisi in due squadre, il gruppo Rememories capitanato da Niki The Voice, Clock, Bizio, Roby-D, Genny Joy e Francesco Bix ed il gruppo Let’s Five con Niki The Voice, Chiara Chelucci, Rose Melody, e joy-giovy.

Piazza XX Settembre ospiterà il palco principale dedicato al pop e al rock, con l’inaugurazione ufficiale alle ore 19:00. Si esibiranno l’I.C. Fibonacci, il duo acustico Contrariventi, la Music Academy Pisa, il Borderline Club APS e il gruppo I Marilyn.

Piazza Berlina sarà dedicata alla musica elettronica e al divertimento serale con Notti Magiche DJ Set.

Argini e Margini sarà invece lo spazio dedicato al jazz, con le sonorità raffinate del progetto Pisa Jazz.

Piazza della Pera vedrà protagonista l’Associazione Mag Stage, con performance musicali e artistiche rivolte a un pubblico giovane.

Le Chiese di Santa Cristina e San Sepolcro accoglieranno concerti di musica vocale e corale con Vox Humana Ensemble, Voices in the Wind e la Scuola di musica Giuseppe Bonamici, in un contesto raccolto e suggestivo.

Piazza Largo Carlo Maria Clari sarà animata da sonorità vintage e contemporanee con un Warm Up Vinyl Set di DJ Liv, seguito dal Vinyl DJ Set di Mr. Cheto (Soul Wine).

Al Teatro Nuovo e in piazza della Stazione una dimostrazione di ginnastica artistica e acrobatica a cura della SSD Dynamiklub.

Piazza Garibaldi diventerà una vetrina per la promozione di giovani talenti grazie alla collaborazione con Radio Toscana, che trasmetterà l’evento attraverso le proprie frequenze, e l’evento Notti di Talento.

Largo Ciro Menotti offrirà un programma variegato che spazia dalla musica alla danza: si esibiranno ASD Cresco Pattinaggio Maremma, ASD Passion Dance, la Scuola di musica Giuseppe Bonamici, Proscaenium ASD, il 2 FM Trio (chitarra acustica), Thalia APS con il Centro Nagual nello spettacolo Abbracci di Tango, e Ciclone Latino ASD.

La Gypsoteca ospiterà nuovamente la Scuola di musica Giuseppe Bonamici per performance in un contesto artistico e culturale.

La Cavea del Centro SMS, in viale delle Piagge, accoglierà il concerto della Società Filarmonica Pisana, storica realtà musicale cittadina.

Piazza dei Cavalieri, una delle location più suggestive della città, vedrà protagonisti Pisa Mia, il gruppo musicale H.E.R.P.E.S. e Gladys & Gentlemen, con una proposta musicale eclettica e coinvolgente.

Il Caffè dell’Ussero, infine, ospiterà una serie di interventi musicali curati dalla Scuola di musica Giuseppe Bonamici.

