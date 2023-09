Alberto Aquilani: “La condizione fisica non ci permette di fare quello che vorremmo”

Scritto da admin• 4:34 pm• Pisa SC



PISA – Il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani commenta il pareggio ottenuto contro il Bari.

di Antonio Tognoli

“Abbiamo preso un gol fotocopia come contro il Parma in una condizione fisica molto limitata che non ci permette di fare quello che vorremmo. Di buono c’è il risultato positivo questo è un buon punto. Adesso la nostra parola chiave è il coraggio. Purtroppo la squadra non riesce a fare le stesse cose per novanta minuti”.

“Non manca la voglia né la conoscenza ma i ragazzi nella fase cruciale del match non sono riusciti a dare la svolta. La prima mezz’ora è stata molto positiva, ma abbiamo fatto tanti errori che potevamo evitare nella seconda parte. Moreo non era nello slot dei cambi, mi ha chiesto di uscire perché era stanco. D’Alessandro purtroppo è uscito per un problema al ginocchio speriamo non si tratti di nulla di grave”.

Condividi la notizia:

Last modified: Settembre 16, 2023