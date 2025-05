Pisa al Centro: approvata la variazione di bilancio dedicata interamente all’Arena Garibaldi. Stanziamento di 1,3 milioni di euro.

Written by admin• 1:12 pm• Pisa, Politica

PISA – Via libera del Consiglio Comunale al rendiconto di gestione dell’esercizio anno

2024 e alla variazione Dup e bilancio 2025-2027 proposta dal Sindaco Conti.

Approvate in Consiglio le delibere riguardanti lo schema del rendiconto di

gestione 2024, la modifica del DUP (documento unico di programmazione) relativa

alla programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi e la

variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Esprimono soddisfazione i consiglieri di Pisa al Centro per il “risultato libero” ndell’Amministrazione derivato dal rendiconto e pari a circa 19 milioni di euro.

L’avanzo libero, evidenziato nel documento approvato, consentirà all’Ente di portare

avanti i programmi di mandato della Giunta Conti, con attivazione di nuove spese di

investimento e di spese correnti a carattere permanente. Il rendiconto, spiega Cordelia Tramontana, Presidente della IV Commissione Bilancio, che consente di valutare la gestione finanziaria e amministrativa dell’Ente ha evidenziato un importante saldo di cassa finale di circa 102.000.000 euro, nonostante nel corso dell’anno 2024 siano stati effettuati molti investimenti in opere pubbliche e servizi scolastici e socioeducativi e nonostante in ambito di imposizione fiscale non si sia registrato alcun aumento per le tariffe IMU e per l’addizionale IRPEF. É stato necessario invece, prosegue Tramontana adeguare, in aumento, la tariffa Tari, ciò per riuscire a coprire i costi del servizio, che nel corso degli ultimi anni sono cresciuti esponenzialmente. Abbiamo assistito inoltre a un risultato positivo legato all’evasione tributaria con un recupero Imu, imposta di soggiorno, Tari e Tasi per circa 5,5 M di euro. In particolare il recupero fiscale della Tari, pari a circa 2,8 M di euro, consentirà di abbattere in modo consistente la tariffa per l’anno 2026. Con la variazione di Bilancio, invece, proseguono i consiglieri di Pisa al Centro, la nostra amministrazione è pronta a stanziare ben 1,3 milioni di euro per la promozione in serie A del Pisa Sporting Club; ciò al fine di poter adeguare l’Arena Garibaldi agli standard stabiliti e imposti dalla Lega A.

Gli interventi in programma interesseranno la parte strutturale e funzionale dello

stadio. La cifra di 1,3 milioni di euro che verrà impegnata comporterà l’utilizzo delle

quote dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2024 relative ai fondi vincolati da

proventi dei permessi di costruire e ai fondi destinati agli investimenti. Non verrà

invece toccata la quota di avanzo libero che potrà così essere destinata, se

necessario e seguendo un preciso ordine di priorità, alla copertura dei debiti fuori

bilancio e/o all’adeguamento degli squilibri economici di bilancio dell’Ente, oppure

per investimenti o spese correnti non permanenti. Sempre in relazione allo stadio vorrei ricordare – aggiunge la consigliera Tramontana – che già lo scorso anno l’amministrazione aveva stanziato ben € 800.000,000 per apportare migliorie e aumentare la capienza del settore della cd Curva Nord”.

