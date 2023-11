Pierpaolo Bisoli: “Pisa animale ferito, dovremo stare accorti”

Scritto da admin• 1:25 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico Pierpaolo Bisoli parla della gara contro il Pisa nella conferenza stampa della vigilia.

“Arriviamo da una settimana corta molto dispendiosa in relazione all’ottima prestazione fornita con il Parma, in un cui non abbiamo raccolto punti, quindi, è stato faticoso smaltirla sul piano mentale. Piano piano ho fatto capire che queste prove ci devono dare conforto e forza per disputare un campionato difficilissimo come la serie B. Ho rivisto poi i ragazzi più allegri e più contenti. Non ci sono problemi particolari, a parte Siega, Rover, Shiba e Lunetta che non sono disponibili. Affronteremo il Pisa alla nostra maniera, come abbiamo fatto anche a Parma”.

“Il Pisa è un’altra squadra, al netto degli infortuni, che sono stati parecchi, con una rosa di grande valore. Ha perso alcuni giocatori importanti, che personalmente conosco molto bene e quindi so che valore hanno. E’ incappata poi in qualche risultato non favorevole e ora è un animale ferito. Bisogna stare quindi con le orecchie molto dritte, bisogna prendere con le molle una squadra che da un momento all’altro può rilanciarsi. Noi siamo in un buon momento, anche se abbiamo perso. Dobbiamo cercare di dare continuità ai risultati ottenuti prima di Parma. Sarà una partita a mio avviso spettacolare, ricca di capovolgimenti di fronte e lo dico in relazione alle caratteristiche delle due squadre. Noi dovremmo avere un certo equilibrio mentale e stare molto accorti”.

