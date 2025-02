“Piccoli Principi e Principesse”: un viaggio teatrale tra sogni e ricordi alla Città del Teatro

Written by admin• 1:56 pm• Cascina, Eventi/Spettacolo

CASCINA – La Città del Teatro apre le porte a grandi e piccini per un’esperienza teatrale coinvolgente e poetica: “Piccoli Principi e Principesse”, una produzione Unoteatro | Compagnia Teatrale Stilema, scritta e interpretata da Silvano Antonelli.

Lo spettacolo, pensato per un pubblico di tutte le età (dai 3 anni in su), andrà in scena domenica 23 febbraio alle ore 17:00 nella Sala Margherita Hack.

Ispirato liberamente al celebre Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, lo spettacolo invita a riflettere sul legame tra infanzia e età adulta. La trama segue un personaggio che richiama l’aviatore della storia originale, mentre intraprende un viaggio tra sogni, ricordi e infanzie ormai perdute.

Nel corso del suo viaggio, l’aviatore incontra un piccolo Ometto che lo guida attraverso mondi abitati da bambini straordinari: il bambino arrabbiato, la bambina dai mille talenti, il bambino eternamente felice. Questi incontri offrono all’aviatore l’opportunità di riscoprire la propria infanzia e i sogni dimenticati.

Grazie al linguaggio del teatro d’attore e all’uso di oggetti, Antonelli crea una narrazione capace di mescolare emozioni e riflessioni di bambini e adulti, dando vita a un’opera che commuove e stimola la riflessione.

Il tema centrale dello spettacolo esplora le aspettative degli adulti e i sogni infranti, offrendo una potente metafora sulla crescita e sulla ricerca dell’autenticità.

Durata: 55 minuti

Biglietti: 6–9€

Prevendita: disponibile in teatro e su Ticketone

Info: 050744400 | biglietteria@lacittadelteatro.it

