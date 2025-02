Cena di raccolta fondi per il progetto “Una Casa per La Rossa” a La Rotta di Pontedera

Written by admin• 3:33 pm• Cascina Terme Lari, Eventi/Spettacolo, Eventi/Spettacolo, Pisa, Pontedera

CASCIANA TERME LARI – Sabato 22 febbraio alle ore 20:00, presso il Circolo ARCI “Il Botteghino” di La Rotta di Pontedera, si terrà una Cena di Raccolta Fondi per il progetto “Una Casa per La Rossa”.

L’iniziativa mira all’acquisto e alla sistemazione di uno stabile che, una volta terminati i lavori, diventerà non solo la sede e il magazzino dell’associazione La Rossa, ma anche un nuovo punto di incontro e aggregazione. Il progetto prevede la realizzazione di attività come dibattiti, assemblee, sportelli di ascolto e consulenza, doposcuola, cene di solidarietà, presentazioni di libri, proiezioni, piccoli concerti e tante altre iniziative da sviluppare insieme. Diventerà anche uno spazio a disposizione di chi condivide i principi e i valori dell’associazione, una moderna “Casa del Popolo”.

La cena, ad offerta libera, comprenderà un primo piatto, dolce, acqua e vino, con un’opzione vegana disponibile. La serata proseguirà con il concerto di Marina Mulopulos & Dome La Muerte (con Eugenio Stella ospite speciale) e il dj set Dread Revolution di Dome e Mama Cri.

La prenotazione, gradita entro venerdì 21 febbraio, può essere effettuata al 349 8488204 o al 338 3663452.

Oltre al crowdfunding per il progetto “Una Casa per La Rossa”, sarà presentata anche la nuova edizione del Red Contest. Il contest, a iscrizione gratuita, è dedicato agli artisti e alle band emergenti e darà loro la possibilità di esibirsi dal vivo con la propria musica originale, con premi interessanti per il vincitore e per il testo socialmente e politicamente più impegnato. Scopri di più su www.redcontest.it.

