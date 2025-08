Piazze sicure a San Giuliano Terme: partiti gli interventi

Written by admin• 1:26 pm• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – Partiti gli interventi del progetto “Piazze sicure” per l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza sul territorio del Comune di San Giuliano Terme. Luogo dei primi lavori è la piazza Tempesti di Ghezzano, dove sono state installati gli strumenti del sistema di videosorveglianza.

L’Amministrazione comunale prosegue dunque nel potenziamento della prevenzione e del controllo geografico del territorio, consentendo monitoraggio e verifica delle aree sensibili grazie al: perfezionamento di uno strumento operativo di protezione sul territorio urbano; al monitoraggio del traffico veicolare e degli accessi; alla rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l’intervento delle forze dell’ordine. Il Comune di San Giuliano Terme è già dotato di un impianto di videosorveglianza in altri siti strategici del territorio e i siti da realizzare implementano l’impianto esistente. L’implementazione delle azioni di controllo avverrà grazie a componenti specifici di ultima generazione e grazie al sistema che fornirà un’immagine maggiormente nitida. La prima zona interessata è stata piazza Tempesti a Ghezzano. Le installazioni proseguiranno poi in strade e piazze di altre frazioni tra cui Asciano, San Giuliano Terme, Pappiana.

“San Giuliano Terme dà il suo contributo per concorrere alla sicurezza, di competenza dello Stato, grazie ad un investimento complessivo del progetto da 150mila euro, finanziati interamente da risorse comunali, per strumentazioni che vanno ad integrazione delle azioni di controllo ed intervento da parte delle forze dell’ordine”, ha affermato l’assessore con delega alla sicurezza Marco Balatresi ricordando inoltre “l’importanza di rafforzare prevenzione e sicurezza per le aree più sensibili del territorio, come gli istituti scolastici, gli impianti sportivi e i luoghi di aggregazione, garantendo una protezione della nostra comunità in maniera ottimizzata e maggiormente efficace”.

