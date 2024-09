Petrucci (Fratelli d’Italia): “Il centro dialisi di Pontedera è una vergogna. I lavori non finiranno prima del 2025”

Scritto da admin• 6:33 pm• Politica, Pontedera

PONTEDERA – “Da quasi 10 anni i dializzati di Pontedera sono costretti a fare il trattamento all’interno di un container. È dal 2015 che Asl e Regione dispongono delle risorse per costruire il nuovo Centro ma la struttura non è ancora pronta. Il Centro è ormai uno scandalo che rappresenta la totale incapacità della sinistra nel gestire la sanità pubblica“, lo dice il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci che questa mattina ha effettuato un sopralluogo all’Ospedale Lotti di Pontedera assieme a Maria Cristina Venturi del Comitato ANED Toscana.

“A marzo ci avevano riferito che sarebbe stato pronto a giugno, siamo a settembre e i locali sono ancora in queste condizioni. Oggi ci hanno riferito che il Centro sarà ultimato a inizio 2025. Per l’ennesima volta vogliamo dare fiducia ai tecnici con cui abbiamo parlato e continueremo a monitorare l’avanzamento dei lavori.

Intanto i costi dei lavori sono lievitati e la Asl deve anche pagare il costo dell’affitto dei container. Purtroppo, di tutto questo spreco di risorse pubbliche e delle assurde condizioni in cui sono costretti pazienti e operatori non ne risponderà mai nessuno, sebbene i responsabili abbiano un nome e un cognome. Nei prossimi giorni il capogruppo di Fratelli d’Italia a Pontedera, Matteo Bagnoli, porterà la questione all’attenzione del Consiglio”

Last modified: Settembre 24, 2024