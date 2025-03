Petrucci (FdI): “Sosteniamo la richiesta di stato di emergenza, ma serve un piano di opere strategiche per la Toscana”

Written by admin• 2:10 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere Regionale Diego Petrucci (FdI).

“Il presidente Giani chiede lo stato di emergenza al Governo? Siamo pronti a supportare tale richiesta, ma allo stesso tempo chiediamo che in Consiglio regionale venga presentato un piano concreto di opere strategiche, anziché continuare a finanziare misure elettorali a breve termine. Quando il presidente parla della cassa di espansione dell’Arno e dello scolmatore come opere strategiche per la Regione Toscana, ha ragione, ma dimentica di specificare che queste sono opere progettate in un’altra era politica, dalla Democrazia Cristiana tra gli anni ’60 e ’70, e che da allora non sono stati fatti progressi significativi. Intanto, vediamo Sesto allagato a causa del cedimento di un argine, la Fi-Pi-Li sott’acqua, e il Mugello e la Valdisieve in difficoltà. Anche in questi momenti, dobbiamo essere uniti e pronti a supportare il governatore per il bene dei toscani e della Toscana, ma non possiamo fare a meno di sottolineare la mancanza di una vera programmazione per la difesa del suolo, un problema che persiste da decenni sotto la guida di governi di centrosinistra. Ho apprezzato l’impegno del presidente della Regione che in queste ore non ha mai fatto mancare la sua presenza, ma gli chiedo: ‘Presidente, spendi meglio i tanti soldi a disposizione’. Mi chiedo quanti fondi sono attualmente fermi in Regione, quante opere sono state progettate e quante sono effettivamente cantierabili. Non possiamo più aspettare che ogni emergenza arrivi per poi limitarci a chiedere aiuti a Roma. Se non si fa così, non è chiaro quale sia il ruolo della Regione in queste circostanze.“

Lo afferma Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicecoordinatore toscano del partito.

Last modified: Marzo 17, 2025