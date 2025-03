Le Opere di Artemisia Gentileschi in esposizione a Parigi: un omaggio alla Maestra del XVII Secolo

Written by admin• 1:46 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Due opere straordinarie della collezione permanente di Palazzo Blu di Pisa – il dipinto “Clio, musa della storia” di Artemisia Gentileschi e il “Ritratto di Artemisia Gentileschi” di Simon Vouet – sono in viaggio verso Parigi, dove saranno esposte nella mostra “Artemisia Héroïne de l’art”, che aprirà al pubblico il 19 marzo al Museo Jacquemart André.

La mostra, che resterà aperta fino al 3 agosto, celebra il genio di Artemisia Gentileschi, mettendo in luce il suo ruolo fondamentale nella storia dell’arte del XVII secolo. Un tributo alla grande artista italiana, emblema di modernità e fonte di ispirazione grazie alla sua inconfondibile originalità.

L’inclusione dei due dipinti provenienti da Pisa in questa importante mostra rappresenta un’opportunità unica per far conoscere a un pubblico internazionale le opere della collezione permanente di Palazzo Blu, che fanno parte del patrimonio della Fondazione Pisa. Inoltre, le due opere sono oggetto di uno scambio culturale con il Museo Jaquemart André, che in autunno presterà a Palazzo Blu due dipinti di Sandro Botticelli, custoditi nelle prestigiose sale del museo parigino.

Last modified: Marzo 17, 2025