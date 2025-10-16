Petrucci (FDI): “Sono a disposizione di tutto il centrodestra e dei territori che non si sentono rappresentati”

Written by admin• 1:24 pm• Pisa, Politica

PISA- Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Diego Petrucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, rieletto nel collegio di Pisa.

“Essendo l’unico eletto in provincia di Pisa per la minoranza, a fronte dei cinque rappresentanti della maggioranza, mi metto a disposizione di tutti gli amministratori del centrodestra e di chi non si sente rappresentato dall’attuale governo regionale. Il mio numero di telefono sarà sempre disponibile, e il mio impegno sarà costante e quotidiano.”

“Proprio per questo, nei prossimi cinque anni lavorerò con ancora maggiore intensità e su tutti i fronti. Tutto il centrodestra pisano – inclusi Forza Italia e Lega – così come i rappresentanti dei territori senza appartenenza partitica, potranno contare sulla mia voce in Consiglio Regionale per portare avanti le istanze e le necessità del nostro territorio. Disporre in minoranza di un rappresentante con esperienza e conoscenza della macchina regionale sarà fondamentale per far emergere le ragioni della nostra provincia.”

“In questo ruolo sarò la voce di chi non si riconosce nell’attuale governo regionale: farò opposizione con serietà e senza pregiudizi, pronto a dire no quando necessario, ma anche a sostenere proposte utili ai cittadini toscani. L’obiettivo resta sempre lo stesso: difendere la nostra provincia e lavorare per il bene della Toscana.”

