Petrucci (FdI): “Il Governo Meloni sostiene il comparto moda e cuoio, ma cosa fa la Regione Toscana per l’eccellenza del Comprensorio del Cuoio?”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere regionale di Fratelli d'Italia e vicecoordinatore FdI in Toscana, Diego Petrucci.

“A breve nuovo incontro con i primi cittadini per garantire un futuro al settore”

“Il Governo Meloni mantiene ancora una volta le promesse, stanziando ulteriori 36,8 milioni di euro per la cassa integrazione in deroga nel comparto moda, incluso il settore conciario e del cuoio. Questi fondi consentiranno di estendere la cassa integrazione da 8 a 12 settimane, fino al 31 gennaio, per le aziende con meno di 15 dipendenti. Il Governo era da tempo al lavoro per reperire questi fondi, anche grazie all’incontro con il Ministro Urso e i sindaci del Comprensorio del Cuoio. L’attenzione del Governo sul sistema moda, e in particolare sul cuoio, è costante. Nei prossimi giorni incontrerò i sindaci della zona per discutere le politiche da mettere in campo per garantire un futuro al settore. Il futuro del comparto è al centro delle politiche del Governo Meloni, che sta sostenendo il settore con questi ammortizzatori sociali e ha l’obiettivo di sviluppare una strategia per rilanciare l’intero comparto, dal cuoio alla moda fino alle minuterie metalliche, assicurandone la sopravvivenza a medio termine. Ma cosa sta facendo la Regione Toscana per un settore così cruciale per la nostra produzione regionale, in particolare per il Comprensorio del Cuoio, che rappresenta un’eccellenza a livello europeo?” Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicecoordinatore FdI in Toscana, Diego Petrucci.

