Persone con disabilità: contro il Verona dieci posti in Tribuna Inferiore

3:39 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club comunica di aver ampliato la propria disponibilità di postazioni riservate alle persone con disabilità.

A partire dalla gara con il Verona la Cetilar® Arena metterà a disposizione delle Persone con Disabilità con un grado di invalidità pari al 100%, deambulanti n° 10 posti nel settore di Tribuna Inferiore.

Tali postazioni verranno attribuite gratuitamente ai richiedenti, unitamente ai rispettivi accompagnatori, secondo un servizio di prenotazione che consentirà (sino all’esaurimento dei posti disponibili) un più facile ingresso.

Per poterne usufruire vi invitiamo a prendere visione della apposita area presente sul nostro sito ufficiale per conoscere le modalità di richiesta https://pisasportingclub.com/ticket/accrediti/

I posti a disposizione saranno assegnati secondo un rigoroso ordine cronologico basato sull’arrivo della richiesta e, ovviamente, fino ad esaurimento degli stessi.

Last modified: Ottobre 13, 2025