Gemellaggi, studenti di Unna ospiti a Pisa per il programma formativo Erasmus+

Written by admin• 3:44 pm• Pisa, Cultura

PISA – Nella mattinata di lunedì 13 ottobre, tre ragazzi delle scuole superiori di Unna in Germania sono stati accolti a Palazzo Gambacorti dall’assessore ai gemellaggi e alla scuola Riccardo Buscemi, per un saluto di benvenuto a Pisa. I giovani, di età compresa tra i 17 e i 21 anni, frequentano istituti professionali della città tedesca gemellata con Pisa e resteranno per un mese in città nell’ambito del programma Erasmus+, svolgendo un tirocinio formativo in strutture dedicate all’accoglienza turistica.

“Quello con Unna – spiega l’assessore ai gemellaggi del Comune di Pisa, Riccardo Buscemi – è un gemellaggio speciale: tra le tradizionali attività che coinvolgono i due Comuni, da anni alcuni studenti tedeschi vengono a Pisa a fare attività di stage formativo nelle nostre aziende, per imparare e accrescere le proprie competenze. Per il futuro, come Amministrazione, abbiamo in programma di sviluppare ulteriormente la collaborazione con Unna, privilegiando le iniziative dove sono coinvolti i giovani e gli studenti delle due città“.

Durante l’incontro, i ragazzi hanno visitato i locali di palazzo Gambacorti, con una tappa nella Sala delle Baleari, dove sono stati illustrati loro la storia e il valore simbolico del luogo. Al termine della visita, l’assessore ha donato ai giovani alcuni materiali informativi e una mappa della città, mentre i ragazzi hanno voluto ricambiare l’accoglienza offrendo una pergamena in segno di amicizia tra Pisa e Unna.

Last modified: Ottobre 13, 2025