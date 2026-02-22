Perde il controllo dell’auto e finisce nel fossato

Written by admin• 12:45 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 23.35 di sabato 21 febbraio, sulla Strada Provinciale Terricciola, nel territorio comunale di Chianni a seguito di un incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo, terminando la corsa nel fossato a margine della carreggiata.

I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale del 118 nelle operazioni di soccorso, provvedendo inoltre alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente. Il ferito è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri delle Stazioni di Peccioli e San Miniato per i rilievi di competenza.

Last modified: Febbraio 22, 2026