La Città delle Persone: lettera a Sigfrido Ranucci

PISA – I consiglieri comunali de La Città delle Persone ringraziano il giornalista Sigfrido Ranucci per la calorosa risposta alla loro lettera, inviata in vista della sua visita a Pisa lunedì 23 febbraio e del recente rifiuto della maggioranza in Consiglio comunale di discutere una mozione di solidarietà.

Di seguito il testo della lettera:

Gentilissimo Sigfrido Ranucci,

Le scriviamo a nome del gruppo consiliare “La città delle Persone” del Comune di Pisa per esprimerLe, ancora una volta, solidarietà e vicinanza per le minacce, le intimidazioni e il gravissimo attentato che L’hanno colpita negli scorsi mesi. Siamo convinti che il giornalismo d’inchiesta e la libertà di stampa siano un pilastro della democrazia e che difenderli, soprattutto quando vengono attaccati, non sia un gesto “di parte”, ma un dovere delle istituzioni.

Per questo, già a ottobre, avevamo depositato una mozione di solidarietà nei Suoi confronti (che trova in allegato), condivisa con gli altri gruppi consiliari di minoranza, proprio per affermare in modo pubblico e unanime che Pisa sta dalla parte di chi fa informazione libera e rigorosa, anche quando è scomoda. Da allora, però, la maggioranza di destra ha ripetutamente rifiutato di fare esprimere il Consiglio comunale con un voto. Ieri è accaduto di nuovo. Abbiamo riproposto la mozione anche alla luce della Sua visita di lunedì a Pisa. Ci sarebbe sembrato un modo corretto per accoglierLa: far arrivare un messaggio chiaro, trasversale, di sostegno al Suo lavoro. Invece, l’intera maggioranza, incluso il sindaco, ha votato contro. Un fatto grave, che riteniamo una ferita per la credibilità delle istituzioni cittadine e un segnale sbagliato proprio nel momento in cui il Paese avrebbe bisogno di un fronte comune a tutela dell’informazione. È un rifiuto che, siamo certi, non rappresenta il sentire profondo della nostra città. Per questo, come atto di protesta, abbiamo abbandonato l’aula.

Oggi Le scriviamo per dirLe, senza ambiguità: Pisa non è rappresentata da quel voto. Larga parte della città Le è vicina, riconosce il valore del Suo lavoro e considera inaccettabile qualsiasi forma di intimidazione verso chi racconta i fatti e indaga nell’interesse pubblico. Di questo lavoro prezioso e coraggioso La ringraziamo profondamente.

A lunedì,

Con stima e solidarietà,

Paolo Martinelli, capogruppo La città delle Persone

Emilia Lacroce, consigliera comunale La città delle Persone

Gianluca Gionfriddo, consigliere comunale La città delle Persone

