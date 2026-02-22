Stazione ferroviaria di Migliarino–Vecchiano: presentata un’interpellanza sullo stato di avanzamento dei progetti di riapertura

MIGLIARINO – Il consigliere comunale Dott. Vincenzo Carnì, a nome del gruppo Un Cuore per Vecchiano, ha presentato un’interpellanza rivolta al Sindaco per conoscere lo stato di avanzamento delle interlocuzioni e delle iniziative relative alla riapertura della stazione ferroviaria di Migliarino–Vecchiano.
L’atto nasce dalla constatazione che, a tre anni dal voto unanime del Consiglio e della Giunta (gennaio 2023) a favore della riattivazione della stazione, non risultano ad oggi informazioni pubbliche chiare sull’evoluzione del percorso istituzionale.
Nel testo dell’interpellanza si ricorda inoltre che:
- gli enti locali, ai sensi del D. Lgs. 422/1997, hanno competenze e possibilità di interlocuzione diretta in materia di trasporto pubblico locale;
- nel luglio 2025 il Sindaco, anche in qualità di Presidente della Provincia, aveva ottenuto dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica un impegno per la bonifica e la messa in sicurezza dell’area dell’ex stazione;
- altri Comuni toscani sono già intervenuti con azioni dirette di manutenzione, miglioramento degli accessi e realizzazione di parcheggi a servizio delle proprie stazioni ferroviarie;
- le stazioni FS rappresentano un’infrastruttura pubblica strategica, capace – con interventi minimi – di migliorare in modo significativo la mobilità e la qualità della vita delle comunità locali.
Alla luce di questi elementi, il consigliere Carnì chiede al Sindaco di riferire in Consiglio:
- quali siano le interlocuzioni attualmente in corso con gli enti competenti e con le società concessionarie del trasporto pubblico;
- quali azioni siano state intraprese per garantire sicurezza e decoro dell’area oggi in stato di degrado;
- quali siano i passi programmati per il recupero e la riapertura della stazione, auspicabilmente ribattezzata “Migliarino–Vecchiano”.
“La riattivazione della stazione – dichiara il consigliere Carnì – rappresenta un’opportunità concreta per migliorare la mobilità dei cittadini, ridurre il traffico e valorizzare un’area oggi abbandonata. Dopo tre anni dal voto unanime del Consiglio, riteniamo doveroso fare chiarezza sul percorso istituzionale e sui tempi previsti“.
Il gruppo Un Cuore per Vecchiano ribadisce il proprio impegno per una mobilità sostenibile, sicura e realmente al servizio delle comunità di Migliarino, Vecchiano e di tutto il territorio comunale.Last modified: Febbraio 23, 2026