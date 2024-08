“Percorsi della Memoria”: eventi interattivi per celebrare gli 80 anni dalla Liberazione di Pisa

Scritto da admin• 7:30 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Rivivere i giorni della Resistenza e della Liberazione con un percorso interattivo tra Pisa, San Giuliano e Lucca, attraversando i luoghi frequentati dalle brigate partigiane tra il 1943 e il 1944. Per celebrare gli 80 anni dalla liberazione di Pisa il 2 settembre 1944, l’Acquario della Memoria ha organizzato una serie di eventi speciali.

Il primo appuntamento è il 24 agosto con il “Cammino della Resistenza”, un’escursione notturna sui Monti Pisani per esperti camminatori, con proiezioni e racconti sonori. In collaborazione con il Cai Pisa, l’evento offrirà un’esperienza immersiva, con proiezioni itineranti, racconti e musiche ascoltabili con cuffie. Tra le tappe, il “Museo dell’arte del passato” a San Lorenzo a Vaccoli e la tenuta privata di San Pantaleone, eccezionalmente aperta per l’occasione. La camminata partirà da San Lorenzo a Vaccoli alle 18:30 e terminerà la mattina successiva a San Giuliano Terme.

Il 27 agosto, alle 21:30, si terrà “Esistenze e Resistenze”, una serata a ingresso libero al cinema all’aperto del Parco delle Concette, con la proiezione di video dei progetti multimediali di Acquario della Memoria, in collaborazione con Anpi Pisa e cinema Arsenale.

Il 30 agosto e il 7 settembre, le “Mura di Pisa Night Experience special War” offriranno una passeggiata notturna sulle Mura di Pisa, con videoproiezioni che raccontano episodi chiave della Seconda Guerra Mondiale. Il 31 agosto, con il “walking cinema Bombe”, si ripercorreranno gli eventi del 31 agosto 1943, quando Pisa fu devastata dai bombardamenti.

L’evento finale, il 1 settembre, è il “Cammino della Liberazione”, un’escursione notturna da San Giuliano a Pisa, che ripercorre il tragitto delle truppe Alleate e dei partigiani nella notte tra il 1 e il 2 settembre 1944.

I progetti sono realizzati in collaborazione con varie istituzioni locali e regionali, inclusa la Fondazione Pisa e la Regione Toscana.

