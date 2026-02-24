Peccioli lancia la prima Gravel Clinic: formazione, tecnica e cicloturismo tra le strade bianche della Valdera

PECCIOLI – È stata presentata martedì 24 febbraio la Peccioli Gravel Clinic, un format innovativo per il panorama ciclistico italiano, in programma dal 30 aprile al 3 maggio tra le strade sterrate della Valdera. Non una gara né un semplice raduno, ma una vera esperienza formativa a numero chiuso, riservata a 30 partecipanti, pensata per chi desidera migliorare tecnica, assetto e gestione della performance nel gravel.
Il progetto, organizzato da ExtraGiro, coinvolge un team di formatori d’eccezione che include Paolo Bettini, Francesco Casagrande, il biomeccanico Fabrizio Pederzoli e Luigino Oscar Veneziano. Tre giorni di full immersion tra uscite guidate, riprese video con analisi tecnica, approfondimenti su postura e conduzione del mezzo.
Accanto alla dimensione didattica, la Clinic valorizza il territorio attraverso momenti culturali ed enogastronomici, inserendosi nella strategia di promozione del cicloturismo sostenibile e di qualità. Il programma prevede percorsi differenziati per livelli di preparazione, assistenza meccanica e incontri serali di confronto tecnico.
Le iscrizioni sono aperte sul sito www.peccioligravel.it.