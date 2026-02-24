Il ‘Mercato di Qualità’ arriva a Marina di Pisa: commercio e socialità sul litorale

Written by admin• 3:44 pm• Marina di Pisa, Eventi/Spettacolo, Pisa

MARINA DI PISA – Domenica 1 marzo il “Mercato di Qualità”, organizzato da ANVA Confesercenti Pisa, farà tappa a Marina di Pisa, portando sul litorale una giornata dedicata al commercio su area pubblica, alla socialità e alla valorizzazione del territorio. L’appuntamento si svolgerà per l’intera giornata, dalle 8 alle 19.

«L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: destagionalizzare il litorale e renderlo attrattivo tutto l’anno, offrendo un’occasione di incontro e sviluppo economico anche nei mesi di minore affluenza – spiega il presidente ANVA Pisa Mirco Sbrolli –. Il nostro Mercato di Qualità, con le boutique a cielo aperto e i migliori brand, rappresenta uno strumento concreto per sostenere gli operatori, creare movimento e rafforzare l’identità commerciale del lungomare pisano».

L’evento si inserisce in una visione più ampia che interessa l’intero sistema dei mercati del litorale. In queste settimane è stato infatti definito un passaggio strategico per il mercato estivo di Tirrenia, con l’approvazione della graduatoria definitiva e l’avvio del nuovo assetto planimetrico.

«Il nuovo layout prevede 71 posteggi attivi, di cui 5 alimentari e 2 riservati a titolari di licenza per disabili – prosegue Sbrolli –. Gli operatori sono stati convocati per la scelta dei posteggi martedì 3 marzo presso il Comune di Pisa. La revisione della planimetria non è stata un semplice adeguamento tecnico, ma un intervento necessario per migliorare funzionalità, sicurezza, accessibilità e valorizzazione complessiva dell’area».

A sottolineare il collegamento tra il mercato di Marina di Pisa e il riassetto di Tirrenia è il coordinatore ANVA Gabriele Lo Cicero: «Confesercenti sta portando avanti un progetto organico di rilancio dei mercati del litorale, con l’obiettivo di qualificare l’offerta commerciale, rafforzare l’attrattività turistica e sostenere concretamente gli ambulanti. Il Mercato di Qualità del 1° marzo rappresenta il primo tassello di una stagione che vedrà un litorale più organizzato e competitivo».

Confesercenti Pisa conferma il proprio impegno nel collaborare con l’Amministrazione Comunale per uno sviluppo equilibrato del commercio su area pubblica, riconoscendo ai mercati un ruolo centrale come motore economico e sociale per Marina di Pisa, Tirrenia e l’intero territorio pisano.

