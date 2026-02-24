Written by Febbraio 24, 2026 4:31 pm Pisa, Politica

Lega Pisa: “Solidarietà autentica a Ranucci, accuse della minoranza fuori luogo”

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Giovanni Pasqualino, Segretario provinciale della Lega.

In merito alle dichiarazioni rilasciate lunedì 23 febbraio a Pisa dal giornalista Sigfrido Ranucci, interviene il segretario provinciale della Lega, Giovanni Pasqualino, per respingere quelle che definisce «affermazioni gravi e non corrispondenti alla realtà».

Pasqualino richiama l’episodio intimidatorio che lo scorso ottobre ha coinvolto Ranucci e la sua famiglia, “un fatto di estrema serietà che ha suscitato una condanna trasversale». In quell’occasione, sottolinea, Matteo Salvini espresse «piena e totale solidarietà», definendo quanto accaduto «inaccettabile».

«Si è trattato di parole chiare e immediate – afferma Pasqualino – che riflettono una posizione che la Lega ha sempre mantenuto: condanna netta di ogni forma di violenza o intimidazione, indipendentemente dalle idee o dalle posizioni giornalistiche».

Da qui la replica alle dichiarazioni pronunciate ieri dal giornalista, che avrebbe definito come «solidarietà pelosa» quella espressa dagli esponenti leghisti. «Una lettura che respingiamo con decisione – prosegue –. La nostra vicinanza è stata sincera e priva di secondi fini».

Quanto alla vicenda discussa in ambito locale, Pasqualino precisa che «nessuno ha votato contro per negare solidarietà al giornalista», spiegando che «si è semplicemente ritenuto di affrontare in quella sede altre priorità». La mozione, aggiunge, «sarà discussa prossimamente».

Il segretario provinciale ribadisce infine che la Lega «continuerà a condannare qualsiasi episodio di violenza o minaccia verso giornalisti, cittadini e rappresentanti delle istituzioni».

«Il rispetto delle persone viene prima del confronto politico – conclude Pasqualino –. Allo stesso modo, anche il dibattito pubblico dovrebbe mantenersi su toni corretti, evitando etichette che non favoriscono un clima di dialogo civile».

