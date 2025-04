Pasqualino (Lega): “Intitolare un luogo alla memoria di Fabrizio Quattrocchi con ricorrenze annuali”

Written by admin• 3:58 pm• Pisa, Politica

PISA – “In occasione dell’anniversario della scomparsa di Fabrizio Quattrocchi, ho depositato una mozione urgente che chiede la commemorazione del suo sacrificio. Fabrizio, insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile, rappresenta un esempio luminoso di coraggio e amore per la patria”, commenta Pasqualino capogruppo Lega.

“La sua scelta di operare come addetto alla sicurezza in contesti di pericolo, fino al tragico evento del suo rapimento e della sua morte in Iraq il 14 aprile 2004, lo ha reso un simbolo di resilienza e patriottismo. Con il suo gesto finale, ha dimostrato un amore per l’Italia che va oltre le parole. La Medaglia d’Oro al Valor Civile, conferitagli postumo dal Presidente della Repubblica, evidenzia l’eccezionale coraggio dimostrato in un momento di estrema difficoltà. È fondamentale, – continua Pasqualino – oggi più che mai, ricordare e onorare la sua memoria, rinnovando il nostro senso di identità nazionale di fronte alle sfide attuali. Con questa mozione chiedo di intitolare un luogo pubblico alla sua memoria, per rendere omaggio a un cittadino che ha rappresentato il meglio dell’umanità e del patriottismo italiano e ad organizzare annualmente, il 14 aprile, cerimonie commemorative che coinvolgano scuole e cittadini, affinché la sua figura resti un faro di coraggio e dignità per le future generazioni. Onorare Fabrizio Quattrocchi – conclude – non è solo un atto di riconoscenza, ma un modo per ispirare una società più giusta e consapevole“.

